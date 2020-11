Fino A Farci Scomparire di Diodato sarà disponibile in radio da venerdì 20 novembre: è il nuovo singolo estratto dall’album Che Vita Meravigliosa, il cui percorso ha avuto inizio al Festival di Sanremo con un trionfo nella categoria dei Campioni grazie al brano Fai Rumore.

Il fortunato anno di Diodato ha avuto inizio con il leone d’oro della competizione canora e prosegue adesso con il rilascio in radio del singolo Fino A Farci Scomparire, che segue l’inedito Un’Altra Estate. Un’Altra Estate è stato anche il nome del tour estivo che Diodato ha tenuto negli scorsi mesi, una serie di concerti all’aperto in location particolarmente degne di nota che lo hanno accolto con la sua musica al cospetto di un ristretto numero di fan, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19 in termini di distanziamento e dispositivi di protezione individuale.

Fino A Farci Scomparire di Diodato raccoglie l’eredità dei singoli precedenti ed è atteso in radio per venerdì 20 novembre, estratto dal disco già certificato Oro.

Dallo stesso album sono stati estratti Fai Rumore (doppio disco di Platino) e la title-track Che Vita Meravigliosa.

Fino A Farci Scomparire di Diodato è un pezzo delicato ma allo stesso tempo deciso, scritto interamente dal cantante. Rassegnazione e annullamento tipici del termine di una relazione sentimentale sono gli argomenti chiave del testo.

Sembrava evidente che

Non c’era più niente da fare

Ma tu amavi insistere

Col tuo accanimento morale

E perdevamo tutto, anche la dignità

Dio mio, che male che fa

Pensare a quel giorno in cui

Ci siamo dovuti lasciare

Che quando hai pianto mentre te ne andavi via

Ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo

Tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare

A innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

È stato il silenzio che

Abbiamo sentito arrivare

Ad essere complice

Di ogni accadimento immorale

Ci siamo tolti tutto, anche la nostalgia

Dio mio, che pena che fa

Mischiarsi a un estraneo che

Vorrebbe sentirsi speciale

Ma quando eri in silenzio mentre andavi via

Ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo

Tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare

A innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

E come vedi il mondo adesso

Ti sembra lo stesso?

Come vedi quei due pazzi

Che si sono tolti tutto?

Tutto, tutto, tutto

Ma non lo vedi? Con il tempo

Tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare

A innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire