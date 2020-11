Lussazione alla spalla per Victor Osimhen, rimasto fermo in Nigeria (aspetta il tampone). Come riportato da ‘sosfanta.calciomercato.com‘, il centravanti dovrebbe rientrare domani 18 novembre in Italia, dove, più precisamente nella Capitale, verrà sottoposto a tutti gli esami del caso per meglio inquadrare il tipo di problema che affligge la spalla destra a seguito dell’infortunio dello scorso venerdì. All’inizio si pensava (il giocatore resto ne era convinto) il disturbo fosse limitato al polso, salvo poi rendersi conto di aver riportato una lussazione alla spalla.

Angelo Cavallo, ortopedico e già consulente della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, facendo il punto della situazione sull’infortunio di Victor Osimhen, la cui spalla potrà essere riposizionata senza problemi, pur temendo un indebolimento dell’omero, la parte che impedisce alla spalla di uscire di nuovo, innescando un altro trauma lussativo (lo riporta ‘tuttonapoli.net‘). Victor Osimhen non dovrebbe riuscire a recuperare per Napoli-Milan, partita in programma domenica 22 novembre (ore 20.45).

Quali saranno i tempi di recupero per la lussazione alla spalla occorsa a Victor Osimhen non è dato saperlo subito: l’attaccante nigeriano dovrà prima fare ritorno in Italia, per essere poi sottoposto a Roma ad una visita accurata da uno specialista. In Nigeria si parla di alcune settimane di stop, anche se chiaramente il Napoli vorrà valutare personalmente il recupero del proprio giocatore (la gara col Milan è a forte rischio, ma è probabile Victor Osimhen salti anche altre partite prima del suo rientro sul campo da gioco). Vi ricordiamo che il Napoli dovrà ha diversi impegni ravvicinati da disputare: dopo il Milan, ci sarà il Rijeka al San Paolo (giovedì 26 novembre) e poi la Roma (il 29, sempre a Fuorigrotta), solo per citare gli appuntamenti del mese corrente. Restano in apprensione i tifosi azzurri ed i tanti fantallenatori che hanno deciso di puntare sul talento ex Lille. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.