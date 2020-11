Richard Schiff sta male. L’annuncio del peggioramento delle condizioni dell’attore di West Wing e, adesso, di The Good Doctor, arriva sui social dal diretto interessato e poi dalla moglie, anche lei risultata positiva al Covid ma sostenuta dall’assistenza domiciliare. Proprio qualche giorno fa abbiamo parlato di Richard Schiff e della moglie Sheila Kelley quando insieme hanno annunciato la loro positività via social. I due si sono detti pronti ad affrontare la loro battaglia etichettando quella vissuta una settimana davvero bizzarra.

Alla fine, però, sembra che anche per l’amato dottor Glassman di The Good Doctor sia arrivato il momento di fare i conti con i sintomi più duri di questa bestia tanto da finire in ospedale con le bombole di ossigeno e sotto steroidi lasciando a casa la moglie e il figlio, soli a combattere con la febbre, con momenti in cui si sentono meglio e altri in cui hanno difficoltà a respirare.

A raccontare i loro sintomi e ad annunciare che Richard Schiff sta male ed è stato portato in ospedale sono i diretti interessati via social l’attore ha scritto: “Aggiornamento Covid. Grazie a tutti per tanto amore e supporto. State rendendo tutto molto più semplice per me e mia moglie. Sono in ospedale con Remdesivir, Ossigeno e steroidi che permettono un certo miglioramento ogni giorno. Sheila è a casa e sta meglio, ma è ancora abbastanza malata”.

Covid update.

Thank you all for so much love and support. You’re making it so much easier for @thesheilakelley and me.

I am in the hospital on Remdesivir, O2 and steroids showing some improvement every day. Sheila is home and doing better but still fairly ill. Love you all. https://t.co/sWjOetsgUP — Richard Schiff (@Richard_Schiff) November 16, 2020

Dal’altro lato, la moglie Sheila Kelley, 59 anni, ha parlato del ricovero del marito in un post sul suo Instagram spiegando che le ultime ore sono davvero state difficili perché il marito è in ospedale e poi ha raccontato: “Io e mio figlio stiamo ancora cavalcando questo strano covid su e poi giù e tutt’intorno. Non ho mai sperimentato nulla di simile prima in vita mia. Un minuto mi sento abbastanza bene e un attimo dopo sto lottando per respirare”.

I due hanno scoperto di essere positivi il giorno delle elezioni ma non sanno bene dove lo hanno preso, se in palestra, per strada o qualcuno lo ha portato da loro, fatto sta che l’attrice poi invita tutti a controllarsi: “Continua a mascherarti. Lavati le mani. Stai lontano dal virus. Vi vogliamo bene”.