Raffaella Carrà sul The Guardian in occasione dell’uscita del film musicale Explota Explota – My Heart Goes Boom!

Il quotidiano britannico celebra Raffaella Carrà e il suo coraggio di parlare di sesso negli anni ’60. Raffaella Carrà sul The Guardian appare in un articolo a lei completamente dedicato che la celebra in quanto figura rivoluzionaria per l’Europa intera, non solo per il nostro Paese. Le sue canzoni, infatti, nacquero in lingua italiana per poi essere tradotte successivamente in spagnolo per il mercato iberico e sud americano .

Il suo spirito si collocava nell’ambito di un’Italia particolarmente cattolica, come quella degli anni che l’hanno vista emergere. Il quotidiano britannico la festeggia in occasione dell’uscita del film Explota Explota – My Heart Goes Boom! diretto dal regista uruguaiano Nacho Alvarez nel quale si ascoltano anche le canzoni della Carrà che fanno da colonna sonora alla vita dei protagonisti.

“Raffaella Carrà, la pop star italiana che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso” è il titolo dell’articolo apparso su The Guardian che la celebra e analizza il suo fenomeno. Dal Tuca Tuca a A Far L’Amore Comincia Tu, i suoi di enorme successo portano il The Guardian ad interessarsi al fenomeno e ad attribuire alla Carrà il merito di essere un’icona culturale che ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento in Italia. Ma non solo: il valore culturale della Carrà passa anche per la vita di tutti i giorni in quanto la prima pop star a parlare della gioia del sesso.

Il The Guardian colloca sapientemente Raffaella Carrà nel mondo musicale del tempo, dominato da artiste come Mina, Patty Pravo, Milva e Giuni Russo ma fu lui a rendersi fautrice di una vera e propria rivoluzione che dal mondo delle sette note partiva per radicarsi nella vita quotidiana.