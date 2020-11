In attesa del decimo e ultimo film di Quentin Tarantino – di cui non si hanno ancora informazioni -, il regista si sta preparando a lanciare due libri. Tarantino ha infatti stretto un accordo con l’editore HarperCollins: il primo progetto arriverà già nel 2021.

Quentin Tarantino ha diretto diverse pellicole di successo, tra cui C’Era Una Volta… A Hollywood, diventando un’icona del grande schermo. Il nono film – che rappresenta quasi un atto d’amore per il cinema – ispirerà il primo romanzo del cineasta. Secondo quanto riportato da Deadline, si tratterà della versione scritta della sua ultima fatica.

Questo romanzo uscirà durante l’estate del 2021. Inizialmente, sarà rilasciata la versione tascabile (Harper Perennial), l’e-book e l’audio digitale. Durante l’autunno, nel mercato sarà lanciata anche un’edizione deluxe con copertina rigida. Nessun dettaglio in merito alla distribuzione nel mercato italiano.

In questo romanzo sarà raccontata la storia di Rick Dalton e Cliff Booth – i protagonisti di C’Era Una Volta… A Hollywood – avanti e indietro nel tempo. Gli appassionati troveranno diverse scene presenti nel film, che saranno tuttavia ampliate. Scopriremo finalmente tutti i retroscena del viaggio in Italia dell’attore e della sua controfigura?

Il secondo progetto già annunciato è Cinema Speculation, che sarà composto da un mix di saggi, recensioni, scritti personali e riflessioni di Quentin Tarantino. Si tratterà quindi di un’opera di saggistica scritta direttamente da uno dei registi più celebri del cinema.

I film di Quentin Tarantino

Tarantino aveva precedentemente dichiarato che si sarebbe fermato al decimo film, ma non abbiamo nessun dettaglio in merito a questo progetto. I lungometraggi diretti da questo regista sono i seguenti: Le Iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill (Volume 1 e 2), Bastardi Senza Gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e C’Era Una Volta… A Hollywood. Non ci resta che attendere maggiori informazioni sui libri di Quentin Tarantino.