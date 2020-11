Da oggi 17 novembre c’è il via alla prenotazione dei tamponi per bambini in vista della riapertura delle scuole parziale in Campania della prossima settimana. Lo screening a tappeto della popolazione scolastica per la scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola elementare partirà appunto in queste ore, grazie alla messa in campo di un numero verde attraverso il quale sarà possibile organizzare il test antigenico volontario in vista del rientro in classe.

La procedura messa in campo dall’ordinanza numero 90 a firma del governatore Vincenzo De Luca è molto discussa. Si auspica che per il ritorno tra i banchi tutta la popolazione scolastica, dunque docenti e non docenti ma anche alunni e familiari conviventi effettuino proprio il test veloce antigenico in questi giorni. Per quanto si tratti, come già detto, di un test volontario, l’assessore all’Istruzione della Campania Lucia Fortini ha chiarito che, in caso di un numero davvero esiguo di dati relativi ai contagi degli studenti, dovranno essere prese delle decisioni importanti che potrebbero anche coincidere con un ritardo del ritorno tra i banchi.

Come si poitrà effettuare la prenotazione dei tamponi per bambini a partire da oggi 17 novembre? A partire dalle 7:30 e fino alle 19:30 di ogni giorno, sarà attivo il numero verde 800 814 818 dedicato proprio allo screening in corso. I cittadini potranno dunque contattare il recapito, richiedere informazioni sui test e naturalmente pianificare l’esame. Dovranno essere forniti i propri dati anagrafici (dunque anche il numero di cellulare e l’e-mail), il dettaglio dell’istituto scolastico di appartenenza e dovrà essere fornito il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Un operatore preposto al servizio comunicherà, in tempo reale via mail o anche via SMS, la data, il luogo e l’orario esatto per l’appuntamento riservato per i tamponi per i bambini e loro familiari. Ogni interessato riceverà un numero di prenotazione da comunicare agli addetti dell’ASL.