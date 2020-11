Ornella Vanoni guarisce dal Coronavirus e annuncia nuovi progetti dopo la sua “rinascita”. A rivelarlo è proprio l’artista milanese sul suo Twitter, al quale ha voluto affidare le prime belle parole dopo aver finalmente superato la malattia che l’aveva colpita circa 20 giorni fa.

“Sono rinata! Il Covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia”

Dopo l’annuncio della sua positività, Ornella Vanoni era stata in collegamento con Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, per raccontare i primi momenti vissuti con il Covid. Le sue condizioni sono apparse immediatamente buone, tanto che l’artista stava solo aspettando di riprendere le forze. L’artista era apparsa determinata a riprendersi in breve tempo: “La Ornella è piena d’acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire!”.

Ornella Vanoni aveva anche raccontato di essere poco avvezza al riposo e di non vedere l’ora di tornare alle sue attività. Stando alle sue dichiarazioni, il contagio sarebbe avvenuto proprio tra le mura domestiche, nelle quali aveva ricevuto qualcuno già infetto.

Le prossime buone notizie promesse da Ornella Vanoni potrebbero riguardare il rilascio del nuovo album di inediti che aveva terminato nelle settimane appena trascorse. Intanto, l’artista si era regalata un cofanetto nel quale ha inserito alcuni dei suoi successi di carriera e pubblicato per il suo compleanno.

In questi mesi, Ornella Vanoni ha anche parlato del coprifuoco. L’artista aveva anticipato i tempi e aveva già raccontato quale fosse l’idea di coprifuoco durante la guerra: “Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi ‘coprifuoco’. Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra”.