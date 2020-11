Alessandro Gassmann è inarrestabile. Dopo Io Ti Cercherò e in attesa di vederlo ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, l’attore è stato annunciato nel cast di una nuova fiction prodotta da Banijay, il cui titolo è Un professore. Al momento le informazioni sul progetto sono scarse ma, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, la storia sarà ambientata a Roma. Il primo ciak è previsto a fine novembre nella Capitale, e le riprese proseguiranno per circa 22 settimane.

Stando ad altri dettagli, divulgati dal sito Che Tv Fa, Un professore vedrà Gassmann alle prese con un gruppo di giovani alunni. La fiction permetterà di affrontare problematiche legate all’adolescenza, il rapporto con i genitori e l’identità sessuale. Si torna quindi sui banchi di scuola, ambientazione che in passato ha affollato il piccolo schermo (ricordiamo I Liceali, Compagni di Scuola e Sei Forte Maestro).

Il nuovo progetto di Alessandro Gassmann va ad escludere una seconda stagione di Io Ti Cercherò? La fiction di Rai1, andata in onda per quattro puntate in prima serata, è stata concepita come una miniserie conclusiva, quindi per ora pare non ci siano notizie su un possibile seguito – nonostante gli ottimi ascolti.

Per l’attore è un periodo molto impegnativo. Infatti ha da poco terminato le riprese de I Bastardi di Pizzofalcone 3, tra le fiction italiane che quest’anno, a causa del Covid-19, hanno subito alcune interruzioni. La nuova stagione vedrà la luce molto presto su Rai1 e scopriremo cos’è accaduto dopo quell’esplosivo finale che ha messo a rischio le vite di tutti i protagonisti.

Tutti questi impegni televisivi si aggiungono a quelli cinematografici. Alessandro Gassmann è anche regista del film Il silenzio grande, le cui riprese si stanno attualmente svolgendo a Napoli. Nel cast, volti noti dello spettacolo quali Margherita Buy, Marina Confalone e Massimiliano Gallo. Inoltre rivedremo Gassmann in coppia con il collega Marco Giallini (anche lui prossimamente su Rai2 con la quarta stagione della serie Rocco Schiavone) nel film Ritorno al crimine. Di recente lo abbiamo invece visto nell’acclamato film Non Odiare, presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia.