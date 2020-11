Le cose si fanno serie ne Il Collegio 5, il docureality di Rai2 che torna in onda oggi, 17 novembre, con una nuova puntata in cui i ragazzi non solo verranno messi alle strette per via di quello che stanno combinando in termini di educazione, ma anche in termini di risultati scolastici. Il preside ha la sua bella gatta da pelare e la scorsa settimana lo abbiamo lasciato furioso con alcuni ragazzi del programma, come andrà a finire per loro questa sera?

Nel quarto appuntamento con “Il Collegio” oggi, martedì 17 novembre alle 21.20, racconterà a i fan una settimana importante, alla fine della quale saranno consegnate le pagelle di metà corso. Solo chi riuscirà a conseguire la media della sufficienza potrà andare avanti e indossare una nuova tenuta: l’ambita giacca rossa. Per alcuni studenti naturalmente la preoccupazione di fallire è alta, soprattutto per i più emotivi.

Sarà questo l’incipit della nuova puntata de Il Collegio 5 che davvero rischia di far uscire alcuni ragazzi rinunciando così a quello che sarà l’esito del docureality. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno piacevoli momenti di aggregazione e leggerezza ma anche novità importanti quando i ragazzi verranno coinvolti nella realizzazione di un vero e proprio videoclip sulle note della celebre hit di Luca Carboni “Ci vuole un fisico bestiale”.

Ciliegina sulla torta sarà la gita fuori porta voluta dal Preside e che porterà la classe 1992 fuori dal Collegio per scoprire con un’escursione la bellissima città che ospita l’edizione, Anagni, e dello storico palazzo di Bonifacio VIII. La puntata del programma accoglierà due nuovi potenziali concorrenti, chi saranno e cosa faranno per rimanere nel Collegio. Cos’altro succederà questa sera e cosa vedremo in questo giro di boa in attesa del gran finale?