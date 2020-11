Mina canta Califano e Buscaglione, offrendo il suo tributo ai due mostri sacri della sua canzone italiana nella raccolta Italian Songbook in prossima uscita. In più di mezzo secolo di musica la Tigre di Cremona per antonomasia ci ha insegnato che qualsiasi cosa tocchi con la sua voce diventa oro. Eppure La Canzone Di Marinella di Fabrizio De André era già una pietra aurea, ma fu proprio la versione di Mina a confermare l’esistenza di una tale bellezza nel panorama italiano.

Con Italian Songbook Mina ci ripete la lezione. Il risultato è un concept antologico strutturato in due dischi: Orione e Cassiopea. La raccolta uscirà il 27 novembre e sarà anticipata da 2 inediti che verranno pubblicati venerdì 20. Si tratta di Un Tempo Piccolo di Franco Califano e Nel Cielo Dei Bars di Fred Buscaglione.

Un Tempo Piccolo fu scritta da Franco Califano, Antonio Gaudino e Alberto Laurenti e interpretata da Tiromancino nel 2005 mentre Nel Cielo Dei Bars fu incisa dal grande Fred Buscaglione e scelta per la colonna sonora del film Noi Duri (1960) in cui il cantautore torinese recitò accanto a Totò nei panni dell’agente dell’FBI Fred Bombardone.

Italian Songbook ci aiuta a ripercorrere i più grandi successi della canzone italiana e troveremo anche i classici del repertorio di Mina, da Volami Nel Cuore a L’Importante è Finire, ma anche tributi ai grandi artisti della storia musicale nazionale come La Canzone Del Sole, Ricominciamo e Almeno Tu Nell’Universo.

Un Tempo Piccolo chiude il volume Cassiopea mentre Nel Cielo Dei Bars è l’ultima traccia di Orione e sono gli unici due inediti della raccolta. Italian Songbook è la prima pubblicazione di Mina dopo Mina Fossati. In questa nuova e preziosa esperienza Mina canta Califano e Buscaglione e presenta il suo nuovo tributo alla musica, la sua versione dei grandi classici della canzone italiana.

Diventai grande in un tempo piccolo

mi buttai dal letto per sentirmi libero

vestendomi in fretta per non fare caso

a tutto quello che avrei lasciato

scesi per la strada e mi mischiai al traffico

rotolai in salita come fossi magico

toccando terra rimanendo in bilico

diventai un albero per oscillare

spostai lo sguardo per mirare altrovecercando un modo per dimenticare

dipinsi l’anima

su tela anonima

e mescolai la vodka

con acqua tonica

poi pranzai tardi all’ora della cena

mi rivolsi al libro come a una persona

guardai le tele con aria ironica

e mi giocai i ricordi provando il rischio

poi di rinascere sotto le stelle

ma non scordai di certo un amore folle

in un tempo piccolo

ingannai il dolore con del vino rosso

buttando il cuore in qualunque posto

mi addormentai con un vecchio disco

tra i pensieri che non riferisco

chiudendo i dubbi in un pasto misto

