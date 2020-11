Ad Amici di Maria De Filippi iniziano le presentazioni dei concorrenti che sabato scorso hanno ottenuto i primi banchi. SCOPRI I DOCENTI DI AMICI 20!

Quelle di Esa Abrate e Samuele Barbetta ad Amici 20 sono le prime storie che il pubblico da casa apprende a proposito del passato dei nuovi concorrenti.

Esa Abrate ad Amici 20

Esa Abrate è un cantante, a cui va il merito di aver conquistato Rudy Zerbi sin dal primo istante. Dopo la performance di sabato scorso, su Canale 5, infatti, il docente di canto ha espresso il desiderio di averlo tra i suoi banchi ed Esa Abrate ha avuto accesso al programma.

Esa è figlio illegittimo di una donna che aveva altri 4 figli. Sua mamma l’ha mandato a vivere a casa di una sua amica a proposito della quale il ragazzo racconta: “Mi picchiava col caricabatterie”. Ne porta ancora i segni sulla schiena.



Il papà di Esa lo ha riconosciuto solo quando ha compito 6 anni. A quel punto, il bimbo è andato a vivere con lui ma la vita non è stata semplice neanche in quel momento: lo picchiava con la cintura e lo lasciava a casa da solo, impedendogli di uscire e di giocare. Probabilmente l’uomo è stato segnalato: Esa è stato prelevato dai servizi sociali e trasferito in una casa famiglia in attesa di essere adottato.

“Sono quello che sono grazie al mio passato, certo, ma soprattutto grazie al mio presente”, sono le parole del cantante.

Samuele Barbetta ad Amici 20

Completamente diversa la storia del ballerino Samuele Barbetta ad Amici 20. Samuele non ha un passato di violenze ma di solitudine. In casetta si isola e non riesce a condividere l’entusiasmo dell’ammissione con gli altri concorrenti.

“Mio papà sta solo da solo, sempre da solo, cerca sempre di stare con se stesso e basta”, racconta Samuele a proposito di questa solitudine acquisita. Il lato più espansivo è invece quello di sua madre: “Mia mamma è la parte gentile ed educata che ha rapporti anche con gli altri e cerca di prendere il più possibile dagli altri”, continua il ballerino che ha dedicato l’accesso ad Amici di Maria De Filippi proprio alla sua mamma.

Samuele è stato fortemente voluto da Veronica Peparini.

Il suo eroe è Spider Man, perché “parte come un ragazzo un po’ sfigato, quando ero adolescente mi sentivo così”.