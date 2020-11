L’Ambrogino d’oro a Fedez e Chiara Ferragni per il grande impegno dimostrato nei confronti della città di Milano durante lo scorso lockdown.

I Ferragnez sono tra le personalità di spicco che riceveranno l’onorificenza conferita dal Comune di Milano ad una serie di nomi che si impegnano o si sono impegnati in modo particolare per lo sviluppo della città. L’Ambrogino d’oro a Fedez e Chiara Ferragni va per il lavoro svolto a supporto dell’ospedale San Raffaele nei primi mesi di pandemia Covid-19: i due hanno lanciato una raccolta fondi a supporto del reparto di terapia intensiva che ha consentito di allestire nuovi posti letto.

Non solo i Ferragnez tra i premiati; spiccano anche i nomi di altre personalità di rilievo, meritevoli di aver dato lustro alla città di Milano. Una medaglia verrà simbolicamente conferita a medici ed infermieri morti a causa del Coronavirus, deceduti nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Tra coloro ai quali è stato attribuito l’Ambrogio d’oro anche il cantante Fabio Concato e l’ex direttore del Piccolo Teatro, Sergio Escobar. Verrà poi premiato il professore di Statistica all’Università degli Studi di Milano Bicocca, Giorgio Vittadini, il promoter di concerti Claudio Trotta, il velista Ambrogio Beccaria e la direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero.

Riceveranno l’Ambrogio d’oro Loredana Bulgarelli, suor Anna Monia Alfieri, Elisabetta Dejana, Ernesto Emanuele, Susanna Mantovani, Vincenzo Mazzaferro, Gabriella e Gigi Pedroli, Antonietta Romano Bramo.

La cerimonia per il conferimento dell’Ambrogino d’oro si terrà, come tradizione vuole, nel giorno di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre. Quest’anno si terrà in edizione ridotta a causa delle misure di sicurezza anti Covid-19.

A decidere i vincitori dell’Ambrogino d’oro tra tutti i nominati è stata un’apposita commissione istituita dal Comune di Milano composta dai consiglieri e dal presidente del Consiglio comunale.