C’è una scena della quarta stagione del dramma sul regno di Elisabetta II che sarà ricordata non tanto per le mirabili interpretazioni delle sue interpreti ma per la presenza di un roditore: non è passata inosservata la corsa di un topo nel terzo episodio di The Crown 4, che attraversa la sala in cui la Regina Madre (Marion Bailey) sta per ricevere la telefonata della Regina (Olivia Colman), sua sorella la Principessa Margaret (Helena Bonham Carter) e la principessa Anne (Erin Doherty) che comunica loro il fidanzamento del principe Carlo con Lady Diana.

Il piccolo roditore si vede chiaramente passare sul tappeto che adorna la sala di Buckigham Palace, prima che l’attenzione della camera si focalizzi sulle donne della famiglia Windsor al telefono per discutere della proposta di fidanzamento di Carlo. E che ci fosse un topo nel terzo episodio di The Crown 4, in bella vista a inizio episodio, non poteva certo passare inosservato.

Il suo passaggio è ben visibile ad un occhio minimamente attento, tanto da far pensare che sia una scelta ben precisa degli autori quella di far sì che si notasse un roditore nella palazzo della Regina, dettaglio peraltro non incoerente con la location.

Difficile pensare che si sia trattato di un errore: certo, ci sono diversi precedenti in questo senso, basti pensare al famoso bicchiere di caffè lasciato in bella vista su un tavolo in Game of Thrones 8, ma vista la maniacale cura dei dettagli che è la cifra più peculiare di The Crown, è davvero impensabile che sia in fase di riprese che durante la lunga post produzione, iniziata in primavera e terminata in autunno, sia sfuggito un dettaglio così evidente.

Più plausibile che si sia trattata sì di una casualità, ma che sia risultata così singolare e perfino piacevole da non essere tagliata in fase di montaggio. Ma ancora più probabile è che sia una scelta consapevole da parte degli autori, per diversi motivi. In primis gli edifici inglesi più antichi sono noti per avere problemi di infestazioni di roditori, dunque il passaggio di un topo potrebbe essere inteso anche come un elemento di realtà. Ma nel caso dell’episodio 3 di The Crown 4 potrebbe esserci anche una valenza simbolica: l’episodio si intitola Come in Una Favola e racconta il fidanzamento di Carlo e Diana, apparentemente una coppia perfetta, approvata dalla famiglia reale, ma dietro quell’inizio così promettente sarebbero presto emerse crepe insanabili che avrebbero infestato la loro relazione. Il topo potrebbe essere un perfetto simbolismo del fatto che Diana fosse considerata una sorta di intrusa in famiglia, un dettaglio fastidioso in un quadro apparentemente perfetto.

Peraltro non si tratta nemmeno del primo cameo di un topo nella serie. Nel primo episodio della prima stagione c’è una brevissima inquadratura di due topi, di cui uno morto, nella cucina di Buckingham Palace, a testimoniare appunto il problema dell’invasione di topi nella cucina del palazzo che ad esempio, nel 2001, ha costretto la Regina a chiamare una squadra di disinfestatori.

Quale che sia la motivazione, realista e/o simbolista, alla base della scena, sta di fatto che a notare la presenza di un topo nel terzo episodio di The Crown 4 (al minuto 1:20) ora sono in molti.



E su Twitter la corsa a incoronare il topolino guest star preferita della stagione è iniziata sin da subito, tra grida all’errore vistoso e presunte citazioni di Cenerentola, tanto che lo stesso profilo ufficiale di The Crown ha reagito alla tendenza e ha candidato il topolino come Miglior Guest Star in una serie tv.

Anyone else catch the mouse casually strolling past the Queen Mother in Episode 3? #TheCrown pic.twitter.com/6OWynlTFjn — MojoMovies (@mojomoviesyt) November 15, 2020

I JUST NOTICED A RAT ON THE SET OF THE CROWN AND I DONT THINK ITS INTENTIONAL pic.twitter.com/F6haTLmRKQ — kat (@claire_foy) November 15, 2020

Ma solo io ho notato il topo che corre nella terza puntata di #TheCrown? pic.twitter.com/Lpi0DvEjqj — Endriu (@Gav4tzony) November 15, 2020

Quarta stagione nettamente superiore alla terza che non ingranava pur avendo un cast perfetto…#TheCrown

4×03 come in una favola … il topo 🐁citazione a Cenerentola visto pure la scena della scarpetta 🥿 — Lady Kendall Roy 🤙🏻🎧🤎🦔🧦 (@SimonaCroisette) November 16, 2020

Cioè mi dite che questa è la serie più costosa di sempre ma NESSUNO si è accorto che un TOPO è entrato nell’inquadratura???? #TheCrown — sabrina in the trees (@lovelyleorio) November 15, 2020