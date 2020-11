Col quarto episodio in programma il 17 novembre, va in onda il finale di Capitaine Marleau 2 su Fox Crime: la serie francese incentrata su un eccentrico capitano della Gendarmeria Nazionale giunge al termine del suo secondo capitolo anche in Italia, dove il canale satellitare 116 di Sky la trasmette in prima visione assoluta.

Capitaine Marleau 2: la serie francese con Corinne Masiero

Questo poliziesco di France 3 creato da Elsa Marpeau, in onda oltre che in Francia anche in diversi Paesi d’Europa e negli Stati Uniti, si regge tutto sulla sua protagonista, la capitana Marleau (interpretata da Corinne Masiero), una detective che ha l’istinto da cacciatrice e un caratterino piuttosto spigoloso. Come lei stessa ama sottolineare, non si occupa dei suoi casi con distacco, ma ci “sprofonda” dentro ogni volta, insegue le sue prede e le sorprende inaspettatamente. I suoi modi insoliti e il suo umorismo nero la rendono una collega affascinante ma complicata con cui lavorare. In ogni episodio di Capitaine Marleau c’è un sospetto da pedinare, un colpevole da assicurare alla giustizia, un nemico da braccare. E tutti sono all’altezza dello straordinario talento e intuito della protagonista.

Capitaine Marleau 2: l’ultimo episodio

Ecco la trama del finale di stagione di Capitaine Marleau 2, dal titolo La Memoria Perduta, in onda su Fox Crime martedì 17 novembre alle 21.10 in prima visione assoluta.

Dopo che viene ritrovato il cadavere di suo figlio, un galeotto evade di prigione, dove dice di essere rinchiuso ingiustamente, e chiede aiuto al Capitano Marleau.

Capitaine Marleau 2: ci sarà un seguito?

La serie ha anche una terza stagione, che in Francia è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 e che consta di altri quattro episodi. Capitaine Marleau 3 potrebbe arrivare su Fox Crime il prossimo anno. Rinnovato anche successivamente da France 3 per altre due stagioni, ad oggi il poliziesco conta 22 episodi totali.