Sono giorni fortemente caratterizzati dalle segnalazioni di utenti che riscontrano problemi con il download dell’aggiornamento di novembre per macOS Big Sur. Ieri, ad esempio, su OptiMagazine ho riportato i primi segnali ufficiosi giunti direttamente da Apple, che a quanto pare sta lavorando per rilasciare nel più breve tempo possibile un ulteriore upgrade correttivo necessario per archiviare le anomalie riscontrate soprattutto coi modelli 2013 e 2014. Tuttavia, sembrerebbe che le grane non finiscano qui per la mela morsicata.

Quali sono gli altri problemi riscontrati con macOS Big Sur dopo il download aggiornamento

Analizzando in modo più approfondito le lamentele del pubblico che da almeno un paio di giorni deve fare i conti con problemi ulteriori, associabili a macOS Big Sur e al recente download dell’aggiornamento di novembre. Quella più frequente, andando al di là dell’ormai nota schermata nera per i prodotti menzionati in precedenza, si riferisce al mancato riconoscimento Apple Watch Series 6. In misura minore, questo sembra avvenire anche con la Serie 5, ma per ora quest’ultimo trend pare preoccupare di meno i tecnici.

Molta attenzione anche nei confronti dell’app Mail, considerando che in questo caso l’aggiornamento macOS Big Sur pare aver provocato disagi sia al momento dell’invio dei messaggi, sia con la funzione di ricerca. Interrogato il proprio archivio, infatti, diversi utenti pare debbano fronteggiare tempi di attesa molto più lunghi del solito. Infine, occhio allo screensaver classico. A detta di alcuni non funziona, sia nel caso in cui dovessero essere utilizzate le foto dell’utente, sia con la raccolta di Apple.

Vedremo quanto tempo occorrerà alla mela morsicata, affinché possa essere rilasciato un ulteriore aggiornamento di macOS Big Sur, utile per mettersi alle spalle i problemi che ancora oggi 17 novembre vengono segnalati ad elevati ritmi dal pubblico. A voi come stanno andando le cose?