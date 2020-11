Gli Orologi del Diavolo 2 ci sarà oppure no? Al momento sembra proprio che il primo capitolo della fiction sarà anche l’ultimo almeno secondo quanto ha rivelato lo stesso Beppe Fiorello che ha lasciato intendere che alla fine la Rai abbia optato per un unico ciclo quando in realtà lui avrebbe preferito due stagioni. Chi ha seguito l’attore siciliano in questi anni sa bene quanto esso tenga alla psicologia e alle sfaccettature dei suoi personaggi ed è per questo che solitamente si imbarca in film tv anziché serie come ha fatto in questo caso. Sarà questa la ragione per la quale avrebbe voluto ci fosse un sequel?

Al momento sono solo ipotesi perché non sappiamo ancora se Gli Orologi dei Diavolo 2 ci sarà o meno, ma quello che è certo è che oggi, 17 novembre, su Rai1 andrà in onda il finale della prima stagione in cui capiremo se Marco avrà il suo lieto fine e Aurelio finirà dietro le sbarre oppure no.

Il finale de Gli Orologi del Diavolo andrà in onda questa sera portando sullo schermo un Marco ancora in balia della sua indecisione e, in particolare, della sua voglia di riscatto. Al momento sembra proprio che l’ultima puntata ci porterà a Madeira in cui il maltempo ritarda l’operazione e accresce l’ansia e la tensione di Marco che esplode quando scopre che suo padre è in punto di morte.

Ecco il promo del gran finale della prima stagione:

"Dovrò vivere nascosto come un delinquente e pensare che ogni giorno possa essere l'ultimo." #GliOrologiDelDiavolo ULTIMA PUNTATA stasera alle 21.25 su #Rai1 @BeppeFiorello #17novembre pic.twitter.com/mOMHUCDozs — Rai1 (@RaiUno) November 17, 2020

Purtroppo lui non potrà essere al suo fianco per via di quest’ultimo viaggio a cui ha deciso di partecipare. Finalmente il giorno della partenza arriva e Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in pieno oceano. Nel bel mezzo dell’operazione ecco che arriva la polizia che mette le mani sulla droga ma non su Aurelio che scappa minacciando di vendicarsi su Marco e tutti coloro che gli stanno a cuore. Quest’ultimo può dire addio al padre e poi insieme a Messia e ai figli decide di accettare la protezione della polizia e questo lo costringe a lasciare la sua città.

Pur di liberare la donna e la sua famiglia da quella schiavitù, Marco decide di mandarla via fingendo di non amarla più, quando ormai pensa di aver perso tutto, Messia torna e insieme decidono di rinunciare alla protezione. Tornati in paese, cercano di vivere una normalità impossibile, circondati dall’affetto dei loro cari. Ma il desiderio di vendetta di Aurelio è forte e capace di spazzare via tutto ciò a cui Marco tiene di più. Solo grazie all’aiuto di Jacopo, suo fratello, Marco riuscirà a salvarsi e a far arrestare Aurelio. L’incubo è finito per sempre?