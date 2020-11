Si moltiplicano gli auguri degli artisti a Carlo Verdone, che oggi spegne 70 candeline ed è ancora uno dei registi più amati del cinema italiano. Probabilmente nessuno come lui ha creato il racconto più verace dell’Italia degli ultimi 40 anni. La musica, poi, è sempre stata uno dei suoi punti cardine. Batterista appassionato, Carlo Verdone non ha mai negato il suo amore per il mondo delle note e lo ha fatto con i continui tributi affidati alle sue sceneggiature.

Dallo scanzonato Enzo di Un Sacco Bello che in viaggio con l’amico verso la Polonia parla dei “Gggenesis” a Ivano che in Viaggi Di Nozze cerca la colonna sonora da scegliere per un amplesso rock insieme alla neosposa Jessica, Carlo Verdone ha spesso collaborato con i mostri sacri della scena italiana.

Vasco Rossi lo saluta, infatti, nelle stories di Instagram mentre ricorda la sua partecipazione alla colonna sonora del film A Casa Di Alice con Sergio Castellitto e Ornella Muti, ma anche gli Stadio non nascondono la loro amicizia con il regista. La band di Gaetano Curreri, infatti, è legata al regista per la colonna sonora di Borotalco e Acqua E Sapone e per questo gli hanno dedicato un video nei loro canali social.

Arriva anche Giorgia che su Twitter scrive: “Buon compleanno mito” e non può mancare Antonello Venditti, amico nonché collaboratore di Verdone dai tempi del film Troppo Forte che su Facebook gli dedica un post descrivendolo come “amico di sempre”.

Gianni Morandi scrive: “Aspettiamo tanti altri film da te” e arrivano gli auguri dalle istituzioni, dalla sindaca Virginia Raggi a Nicola Zingaretti. Tra gli auguri degli artisti a Carlo Verdone, oggi, ci sarebbe piaciuto leggere quelli di Lucio Dalla che in Borotalco è l’oggetto del desiderio di una Eleonora Giorgi fan sfegatata che seduce Manuel Fantoni pur di incontrare il suo idolo.