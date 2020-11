Dopo una selezione sui migliori dischi in offerta e i vinili imperdibili per questi ultimi giorni di sconti, eccoci con gli album autografati per il Black Friday 2020, disponibili fino al 19 novembre su Amazon. Vere e proprie chicche per collezionisti e appassionati, messe a disposizione dal colosso di Jeff Bezos a prezzi vantaggiosi.

Gemitaiz – Davide (2018)

Davide di Gemitaiz è il terzo disco in studio di Davide De Luca. In occasione del Black Friday il disco di Oro E Argento viene proposto nell’edizione in doppio vinile e con l’autografo dell’artista.

Sfera Ebbasta – XDVR Reloaded (2015)

Tra gli album autografati per il Black Friday troviamo anche l’edizione Reloaded di XDVR, l’album di debutto di Sfera Ebbasta pubblicato nel 2015 con la produzione di Charlie Charles. Già campione di duetti con Tedua e Izi nella traccia Mercedes Nero, Gionata Boschetti aveva lanciato la versione Reloaded che includeva 3 tracce in più, una delle quali con Marracash e Luchè dal titolo XDVRMX.

DrefGold – Kanaglia (2018)

Elia Specolizzi è tornato quest’anno con Elo. In edizione autografata su Amazon troviamo Kanaglia, il disco di debutto che oltre alla title track include Wave, un duetto con Sfera Ebbasta.

Cesare Cremonini – Kashmir-Kashmir (2018)

Kashmir-Kashmir di Cesare Cremonini è un singolo estratto dal disco Possibili Scenari del 2018. In questa edizione troviamo la firma dell’artista e il lato b Silent Hill in esclusiva su Amazon.

Lorenzo Fragola – Bengala (2018)

Bengala è il terzo album in studio di Lorenzo Fragola, vincitore dell’ottava edizione di X Factor e cantautore di grande talento. Pubblicato nel 2018, lo troviamo in esclusiva tra gli album autografati per il Black Friday 2020 di Amazon nella versione su vinile rosso e numerata. Nella tracklist di Bengala, oltre alla title track e all’opening Battaglia Navale, troviamo anche un duetto con Gazzelle nel brano Super Martina, ma anche con Mecna & Mace in Cemento.