Eva Green potrebbe essere la perfetta interprete di Morticia nella nuova serie live action sulla Famiglia Addams. Annunciata il mese scorso, Tim Burton sarà al timone del progetto, descritto come una versione differente da quella canonica. Stando ai primi dettagli, lo show televisivo avrà un’ambientazione moderna e raccontato attraverso gli occhi della più giovane della Famiglia Addams, ossia Mercoledì.

I dettagli sul progetto sono ovviamente top secret ed è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma i fan in rete hanno iniziato a pensare a un ipotetico cast. Tm Burton è un regista noto per i suoi lavori fiabeschi e gotici, e chi meglio di Eva Green sarebbe adatta al ruolo della matriarca di famiglia, Morticia Addams? La star di Penny Dreadful e il divo Johnny Depp sono inoltre due degli attori fantocci di Burton, spesso apparsi in suoi lungometraggi (insieme hanno recitato in Dark Shadows).

Ma Eva Green è davvero coinvolta nella serie tv? L’attrice ne ha parlato con il sito Collider in occasione del tour promozionale di Proxima. Quando le è stato chiesto se avesse sentito parlare del progetto di Burton e di un suo eventualmente coinvolgimento, le sue dichiarazioni, però, sono destinate a deludere i fan che la considerano perfetta per il ruolo di Morticia:

Non lo so. Non ne ho mai sentito parlare. È online ma no. Sarebbe un cliché. Sarebbe un ruolo pericoloso per me da interpretare. Non so se si tratti di un progetto reale, ma non comunque non sono stata contattata.

Nella sua intervista, la Green ha proseguito spiegando di non voler più interpretare personaggi stravaganti come quelli dell’immaginario di Tim Burton, motivo per cui è improbabile che la vedremo nella serie sulla famiglia Addams.

È divertente, sembra che molte persone mi abbiano messo in questa scatola ultraterrena, oscura o gotica. Immagino di dover stare attenta e di fare cose forse più normali e realistiche, in modo che le persone possano identificarsi maggiormente con il mio personaggio. Forse dovrei fare un lavoro più realistico. Voglio interpretare personaggi interessanti che hanno un conflitto interno. Può trattarsi di una strega o qualcuno che lavora nel campo, ma deve essere un personaggio complesso.

Un bella doccia gelata per i fan, che dovranno accontentarsi di un altro cast per la serie tv. Vista l’attuale situazione pandemica non sappiamo quando il progetto di Tim Burton vedrà la luce, ma conoscendo lo stile del regista, non deluderà le aspettative.