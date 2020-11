La sconfitta alle elezioni presidenziali USA 2020 potrebbe essere per Donald Trump soltanto il primo di molti eventi nefasti. E il divorzio da Melania Trump, tanto chiacchierato e rumoreggiato negli ultimi mesi, potrebbe concretizzarsi a breve.

Non c’è pace per il tycoon, che dopo settimane intense per quanto concerne lo sforzo politico, si ritrova ora con un’altra gatta da pelare. C’è da dire che le diverse uscite pubbliche della coppia non hanno quasi mai evidenziato un particolare feeling tra i due. E l’allontanamento potrebbe divenire definitivo a stretto giro.

Fonti vicine all’ormai ex Presidente e alla ex First Lady non lascerebbero spazio a dubbio. E il divorzio di Melania Trump dal magnate sarebbe soltanto questione di tempo. Nello specifico, la deadline prefissata parrebbe essere quella dell’Inauguration Day, il giorno in cui si ufficializzerà il passaggio di consegne tra The Donald e Joe Biden.

Divorzio Melania Trump, quanto potrebbe incassare?

L’uscita dalla Casa Bianca rappresenterà per la First Lady anche l’uscita dal proprio rapporto matrimoniale. Il divorzio di Melania Trump permetterebbe alla stessa di accedere poi a un tesoretto mica da ridere. Le stime parlano di una cifra che si assesterebbe intorno ai 50 milioni di dollari.

Oltre al conguaglio economico, alla probabile futura ex moglie di Donald (oltre che a suo figlio Baron) spetterebbero due case è l’uso dell’aereo privato.

Cifre importanti, che la renderebbero l’ex moglie con la miglior “buonuscita” tra tutte quelle che hanno divorziato dall’ormai ex Presidente. Ricordiamo infatti di come Ivanka, nel 1992, ottenne 14 milioni di dollari oltre alla casa in Connecticut e un appartamento a New York, oltre all’utilizzo una volta all’anno della residenza Mar-A-Lago. Peggio di tutte è andata a Marla Maples, che ha ottenuto “soltanto” due milioni di dollari.

Ricordiamo che siamo di fronte a speculazioni, e solo le prossime settimane potranno dare dettagli concreti su quello che sarà il futuro della coppia.