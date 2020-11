C’è qualcosa che non va nell’aggiornamento One UI 3.0 e ora ne è una riprova anche quanto capitato alla serie Samsung Galaxy S10 per la quale l’ultima interfaccia software basata su Android 11 era in eta. Proprio il programma è stato improvvisamente bloccato e quanto accaduto evoca pure ciò che è già capitato al collega Samsung Galaxy Note 10.

Come pure riportato in un approfondimento di SamMobile, sembra proprio che l’aggiornamento One UI 3.0 sia in grado di provocare più disguidi che benefici. Certo stiamo parlando ancora di una fase sperimentale software, ma i tester volontari di certo non si sarebbero aspettati quanto poi avvenuto. L’ultima fatica software ha causato un numero notevole di problemi all’autonomia delle batterie sui device dove il pacchetto è installato. Non un semplice e lieve peggioramento delle ore di attività di uno smartphone ma la vera e propria autonomia scesa a picco subito dopo l’update eseguito.

Per i Samsung Galaxy S10 del 2019, il programma beta One UI 3.0 è stato praticamente bloccato in questo momento. Il test non continuerà nell’immediato ma non esiste per ora alcuna tempistica di ripresa del programma. Quanto accaduto all’ex ammiraglia si era concretizzato nei giorni scorsi anche per i Galaxy Note 10, pur raggiunti inizialmente dal pacchetto sperimentalei Appare dunque evidente come le difficoltà siano generali, serie e non trascurabile e un’eventuale ripesa della fase beta per tutti i dispositivi interessati verrà valutata in maniera approfondita e seria.

Il grave intoppo nella fase di prova dell’interfaccia One UI 3.0 rischia di avere degli effetti non certo desiderati sul rilascio finale dell’aggiornamento agli utenti. I Samsung Galaxy S10, i Note 10 e magari anche altri smartphone, probabilmente, ritarderanno il loro adeguamento software in proporzione al tempo necessario per gli sviluppatori ad ottimizzare l’esperienza software.