Oppo pensa al futuro, e lo fa con alcuni prodotti in concept che sono destinati sicuramente a far chiacchierare gli appassionati di hi-tech. In occasione dell’Inno Day 2020 tenutosi nella mattinata del 17 novembre, la compagnia ha quindi alzato i veli su Oppo X 2021, su Oppo AR Glass 2021 e sull’app Oppo CybeReal AR. Con il primo device ad aver da solo monopolizzato i riflettori per i motivi che andremo ora ad illustrarvi.

Come potete verificare voi stessi dal trailer di presentazione poco più in basso in questo stesso articolo, Oppo X 2021 rappresenta il primo smartphone con display estendibile, già più volte vociferato in rete nei mesi passati e ultimo risultato della divisione ricerca e sviluppo – nel nome del concetto di “innovazione virtuosa”. Lo smartphone estendibile, ancora in formato prototipo, presenta uno schermo OLED che misura tra 6,7 e 7,4 pollici.

La tecnologia che permette la “magia” è basata sul Roll Monitor ed è fondamentalmente caratterizzata da un display con meccanismo a scorrimento, paragonato ad un rullo, che può essere esteso con il minimo sforzo da parte degli utenti a seconda delle necessità del momento. Il dispositivo è il risultato di 117 brevetti, 12 dei quali dedicati al meccanismo di rotazione. Il Roll Monitor Powertrain di Oppo x 2021 utilizza due motori realizzati su misura, che generano un’uscita di forza costante che viene usata per estendere lo schermo. Come spiegato dalla stessa Oppo, man mano che lo schermo si muove, lo stress è equamente distribuito senza danneggiare il pannello.

Oppo ha anche lavorato sulla stabilità dello schermo andando a creare la tecnologia 2 in Plate, che utilizza due supporti di sostegno su entrambi i lati dell’interno del dispositivo, con una struttura a pettine. Il funzionamento è piuttosto semplice, con i due supporti ad avvicinarsi per formare una superficie unica, e uno di questi a scivolare fuori per sostenere il display scorrevole e di conseguenza evitare cedimenti di sorta.

A chiudere, per Oppo X 2021, l’azienda ha anche puntato alla resistenza durante la fase di piegamento, grazie al laminato Warp Track costruito utilizzando l’acciaio ad alta resistenza con uno spessore di 0,1 millimetri al suo massimo assottigliamento. Cosa ne pensate, lo smartphone estendibile ha solleticato la vostra curiosità?