Manca sempre meno al Black Friday 2020 e, in queste ore, possiamo concentrarci anche su alcune promozioni di Euronics che ci consentono di avere un approccio graduale al tanto atteso appuntamento. Dopo le offerte dei giorni scorsi, dunque, cerchiamo di capire quali siano le migliori occasioni oggi 17 novembre per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani su device iPhone, Huawei e Samsung Galaxy a prezzi scontati. Non è detto, infatti, che a fine mese otterremo condizioni migliori sotto questo punto di vista.

Già avviato il Black Friday 2020 anche su Euronics con device iPhone e Huawei

Dando uno sguardo al sito ufficiale, ho notato ad esempio che nel settore telefonia ci siano già delle occasioni interessanti questo martedì, che vale la pena mettere in evidenza. Andando con ordine, sul fronte Huawei credo sia necessario concentrarsi sui prezzi che sono stati fissati per due device in attesa del Black Friday 2020 con Euronics. Mi riferisco a Huawei Y6P, con uno sconto del 18,80% e disponibile a 129 euro, senza dimenticare Huawei P SMART S con un risparmio del 27% e acquistabile a 189 euro.

Spostando il focus su Samsung, ritengo che l’antipasto del Black Friday 2020 qui debba focalizzarsi su modelli come i Samsung Galaxy A51, che da oggi passa da 379 euro ad un prezzo che prevede lo sconto del 29%, fissandosi dunque a 269 euro. In seconda battuta troviamo il Samsung Galaxy A71 con risparmio del 31% e disponibile a 329 euro. Infine, una parentesi da dedicare al Samsung Galaxy Note 10 Lite, che prevede un prezzo scontato del 36,50% a 399 euro.

Grazie a Guadagno Risparmiando, ho completato il quadro con Apple, visto che il Black Friday 2020 di Euronics, ad oggi, prevede offerte anche per gli ultimi melafonini. Vedere per credere il prezzo di iPhone 12 mini 64GB a 839 euro, oltre all’aggiunta degli altri device 2020 in catalogo. Il risparmio c’è con iPhone SE 64GB, che passa da 499 euro ad uno sconto del 4%, arrivando a 479 euro.