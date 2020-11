Arrivano alcune indicazioni interessanti ed importanti in queste ore per gli utenti che si ritrovano ancora con un Huawei P20 o P30. Come osservato con la versione Lite di quest’ultima famiglia, secondo un nostro recente articolo, lo sviluppo software non si arresta, ma allo stesso tempo bisogna fare i conti con problemi che di volta in volta vengono segnalati dagli utenti. Basti pensare a quello che vi voglio riportare oggi 17 novembre, in base ad alcuni feedback da parte del pubblico italiano.

Come si manifestano i problemi per Huawei P20 e P30 con chiamate in entrata

In particolare, ho constatato di recente che le segnalazioni sui problemi per Huawei P20 e P30 riguardanti le chiamate in entrata si hanno quando l’utente è impegnato in una conversazione telefonica. Se in quell’istante un’altra persona prova a chiamarci, quest’ultima non ha alcun riscontro sonoro. In sostanza, non riesce a capire che il numero del destinatario sia occupato. Al contrario, si ha la sensazione che non ci sia campo. A tal proposito, ho trovato sui social una risposta ufficiale da parte di Huawei Italia:

“In merito al tuo messaggio, ti suggeriamo di verificare se l’inoltro di chiamata è attivo, accedi ad impostazioni > app > Servizi Telefono > Inoltro chiamata. Inoltre verifica anche con il gestore che il servizio di avviso sia attivo“.

Allo stesso tempo, se il feedback dell’assistenza dovesse rivelarsi insufficiente, potete provare a seguire un’altra strada coi vostri Huawei P20 e P30. Ad esempio, cercate di mettere la SIM all’interno di un altro dispositivo, in modo tale da verificare se il problema persiste. Se sì, allora il problema non è lo smartphone. A volte succede quando si passa da un operatore ad un altro con la portabilità del numero. Anche a voi è capitato qualcosa del genere negli ultimi tempi? Fateci sapere.