Alla conferenza degli sviluppatori di Huawei del 10 settembre scorso, l’azienda cinese ha mostrato tutte le novità della EMUI 11, tra cui always-on-display, un miglioramento per l’opzione multi-window e multi-tasking, navigazione multi dispositivo, super blocco note ed altre interessanti novità. In queste ultime ore però Huawei ha annunciato un’ulteriore funzionalità, nuova di zecca, che farà parte di questa EMUI 11 e si tratta dell’allarme terremoto, definita in gergo Earthquake Warning.

Funzioni extra con EMUI 11 per Huawei e Honor

Dunque, se da un lato procede spedito lo sviluppo di EMUI 11 per alcuni device, come nel caso di Huawei P30 secondo quanto riportato di recente, allo stesso tempo occorrono riflessioni a carattere generale. Conferme in merito ci arrivano anche da Huawei Central. Come funzionerà questa novità introdotta da Huawei? In poche parole, quando sarà rilevato un terremoto, lo smartphone inizierà a suonare e ad avvertire l’utente dell’imminente pericolo. Inoltre, tramite questa nuova funzione, saranno immediatamente resi disponibili dettagli di emergenza e assistenza medica per aiutare l’utente.

La medesima funzione era stata già introdotta lo scorso anno da Xiaomi con la MIUI 11. Anche Huawei quindi ha pensato di introdurre questa particolare caratteristica grazie al nuovo aggiornamento alla EMUI 11, anche se al momento sembra essere una prerogativa esclusiva di una provincia cinese, ma tra un po’ potrebbe essere tranquillamente estesa in altre zone. E’ grazie soprattutto ad alcuni utenti che si hanno avuto le prime testimonianze di questa nuova funzionalità di allarme terremoto presente nella EMUI 11 di Huawei.

Sono stati infatti postati diversi screenshot sul portale Weibo che mostravano proprio l’Earthqauke Warning presente sul solo dispositivo Huawei. Inoltre il Huawei Mate 40 ha a quanto pare di default disponibile questa funzione di allarme terremoto, ma sarà estesa a tutti i dispositivi Huawei ed Honor che si ritroveranno ad essere aggiornati alla EMUI 11.

Bisogna ora attendere sicuramente un po’ di tempo per poter assistere alla diffusione su larga scala di questa funzionalità, anche perché potrebbe rivelarsi davvero importante in situazioni di emergenza come quella imprevedibile del terremoto. Probabilmente in Europa arriverà tra qualche settimana o addirittura un mese questo plus di EMUI 11 per Huawei e Honor.