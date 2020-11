Nel capiente calderone delle serie storiche finisce ogni anno una miriade di produzioni televisive, accomunate dallo sguardo rivolto al passato ma caratterizzate ognuna da approcci narrativi diversi. Si tratta di un genere prolifico nel quale confluiscono successi internazionali pop come The Crown – con la quarta, acclamatissima stagione già disponibile su Netflix – e piccoli tesori di nicchia, esaltati da un pubblico più ristretto ma ugualmente fedele. È questo il caso di Vikings, dramma storico canede creato e scritto da Michael Hirst e disponibile in Italia su TIMvision. In attesa della seconda parte della sesta e ultima stagione, passiamo in rassegna 5 serie tv simili a Vikings per i nostalgici delle avventure romanzate dell’eroe vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato da Travis Fimmel.

Barbari

Barbari, la nuova scommessa tedesca di Netflix, rientra fra le nostre 5 serie tv simili a Vikings per via dell’ambientazione storica e di una narrazione nutrita dalla forza di ideali sostenuti in battaglia. Le vicende hanno luogo nel 9 d.C., quando Varo (Gaetano Aronica), generale leader delle truppe romane, tiene in scacco varie tribù barbare segnate da lotte intestine. Tra i soldati imperiali più in vista c’è Arminio (Laurence Rupp), cresciuto da Varo come un figlio nonostante le origini germaniche. Il ritorno di Arminio nella terra natia scatena conflitti interiori che conducono a un rovesciamento di fronte. Consapevole di poter diventare re dei germani sposando l’amica d’infanzia Thusnelda (Jeanne Goursaud), Arminio affronta le truppe imperiali nella battaglia di Teutoburgo.

The Witcher

Il colosso della serialità Netflix del 2019 si conquista un posto tra le serie tv simili a Vikings nonostante la prevalenza degli ingredienti fantasy. Ispirata alla Saga di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski, The Witcher è ambientata in un mondo in cui gli umani coesistono con nani, elfi e altre creature magiche. I popoli civilizzati sono messi costantemente a repentaglio dalla ferocia di alcuni mostri, per i combattere i quali vengono creati i witcher, potenti guerrieri mutanti. Uno di essi è proprio Geralt di Rivia (Henry Cavill), una sorta di mercenario che uccide i mostri in cambio di denaro. Il successo della prima stagione ha dato il via alla creazione di un intero universo The Witcher, con due prequel già in produzione: il film di animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie tv The Witcher: Blood Origin.

Romulus

In questo elenco di serie tv simili a Vikings confluiscono produzioni imbevute di epicità, in cui alle sanguinose battaglie si sommano storie di sentimenti profondi e genuini. Romulus, la nuova proposta di Sky firmata Matteo Rovere, punta proprio su un racconto di sentimenti, fratellanza, coraggio e paura per rievocare con grande realismo gli eventi alla base della fondazione di Roma. La serie è recitata in protolatino e assume i punti di vista di tre personaggi, attraverso i quali descrive il modo in cui uomini e donne decidono di non accettare più passivamente l’incedere degli eventi per prendere in mano il proprio destino.

Knightfall

Tra i drammi storici incentrati sulle gesta di valorosi guerrieri c’è poi Knightfall, prodotta da Jeremy Renner e articolata in due stagioni. Al centro della storia, le vicende di Landry du Lauzon (Tom Cullen), Maestro dei Templari di Parigi. Ambientata negli anni successivi alla caduta di Acri, ultima roccaforte dei Templari in Terra Santa e ultimo luogo di avvistamento del Santo Graal, Knightfall racconta dell’incredibile riapparizione dello stesso tesoro in Francia. L’inspiegabile evento rincuora il nobile Landry, fiaccato dalle precedenti sconfitte dei Templari, e lo convince a imbarcarsi in una rischiosa missione per tentare di ritrovare e recuperare il Santo Graal.

Britannia

A chiudere questa lista di serie tv simili a Vikings è Britannia, coproduzione Amazon-Sky in cui elementi fantasy contaminano la base di dramma storico. L’ambientazione nel 43 d.C. racconta di un periodo di spietate battaglie tra l’esercito romano e le variegate forze della misteriosa Britannia, terra dal cuore celtico in cui giganteggiano druidi e guerriere. Gli invasori romani, guidati da Aulo Plauzio (David Morrissey), si scontrano con i celtici capeggiati da Kerra (Kelly Reilly) e Antedia (Zoë Wanamaker), costrette a mettere da parte le reciproche ostilità per fronteggiare una ben più impellente minaccia. Il trascorrere del tempo mostra però come la salvezza della Britannia debba passare anche dal superamento di altre divisioni, causate da battaglie intestine scatenate dai fratelli Veran e Harka (Mackenzie Crook).