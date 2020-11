Davvero siamo ad un passo dall’aggiornamento EMUI 11 per 17 smartphone Huawei In Italia. A darne conferma ufficiale è la divisione italiana del brand che sottolinea pure la user experience più fluida e intelligente della nuova interfaccia.

I tempi di arrivo della novità software entro i nostri confini saranno decisamente brevi, come comunicato. La fatica degli sviluppatori è stata in effetti annunciata globalmente solo lo scorso 22 ottobre in occasione del lancio dei Huawei Mate 40. Nel giro di poche settimane ora, gli esperti metteranno a disposizione di un gran numero di proprietari di smartphone Huawei le novità dell’update. In effetti il rilascio è quasi pronto per i Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro +, Huawei Mate 30 Pro, ancora Huawei Mate Xs, Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 Pro New Edition. Spazio anche allo stesso passo in avanti per dispositivi più datati come il Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Mate20 RS Porsche Design, Mate 20 X 5G e infine per i Nova 5T.

Il rilascio dell’aggiornamento EMUI 11 avverrà in due momenti. I più fortunati di tutti saranno i possessori di Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ e Huawei Mate 30 Pro: questi riceveranno l’aggiornamento entro metà dicembre 2020; per tutti gli altri dispositivi già menzionati i tempi saranno un po’ diversi ma la data limite per ricevere l’update sarà quella di marzo 2021. L’update sarà rilasciato per tutti gli esemplari Over-the-Air (HOTA), dunque c’è da attendersi la notifica della disponibilità del pacchetto software per il suo download e poi l’installazione.

Tra le tante novità in arrivo con EMUI 11 c’è il rinnovamento dell’app Supporto. Quest’ultima include nuove guide, articoli e tutorial ma anche utilissimi strumenti di diagnostica per verificare lo stato del dispositivo. Ancora, il tool consente di mettersi velocemente in contatto con con il Servizio Clienti per prenotare appuntamenti, il ritiro del dispositivo o semplicemente contattare un operatore in live chat.