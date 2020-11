Mentre La Casa di Carta si avvia verso la sua conclusione con la quinta stagione, attualmente in produzione a Madrid, Netflix sembra aver trovato già la sua erede, Welcome to Eden. Si tratta di una serie giovanile spagnola che sarà girata alle isole Canarie (titolo originale Bienvenidos a Eden), dal cast molto giovane e dalla trama basata sull’azione e l’adrenalina.

Welcome to Eden sarà prodotta da Brutal Media e al momento è in fase di sviluppo: le riprese inizieranno all’inizio del 2021 dopo aver completato i casting, attualmente in corso, per selezionare i protagonisti. I suoi creatori sono Joaquín Gorriz e Guillermo López (entrambi sceneggiatori della serie thriller islandese Trapped ).

La casa di produzione di Welcome to Eden è la stessa che ha realizzato Le Ragazze dell’Hockey, altra serie presente nel catalogo di Netflix e dedicata al mondo dei giovani adulti: la trama è incentrata su una squadra di giocatrici di hockey sui pattini a rotelle che inseguono il successo in pista mentre affrontano problemi familiari e relazionali.

Con questa nuova produzione Netflix proverà a allargare la sua offerta di contenuti in lingua spagnola dopo il grande successo de La Casa de Papel, Elite e Le Ragazze del Centralino: quest’ultima è stata la sua prima produzione originale in Spagna, ha aperto la strada a tutte le altre e si è conclusa quest’anno con la sua sesta stagione. La Casa di Carta terminerà nel 2021 con la quinta stagione, dopo essere diventata la serie più vista al mondo tra quelle non in lingua inglese. Elite invece è già stato rinnovato fino alla quinta stagione: attualmente si sta girando la quarta. Non è stata rinnovata invece White Lines, serie anglo-spagnola di Alex Pina (creatore de La Casa di Carta) che ha debuttato la scorsa primavera e che nonostante la vocazione internazionale e il gran numero di visualizzazioni durante il lockdown non è stata confermata da Netflix nel suo catalogo per una seconda stagione.