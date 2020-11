Ci sarà una serata per John Lennon alla Milano Music Week e si terrà questa sera in diretta streaming. L’ex Beatles continua a far parlare di sé, una dimostrazione della sua importanza nella scena musicale internazionale come attivista e cantautore. Il 9 ottobre avrebbe compiuto 80 anni se non fosse stato per il suo assassino Mark David Chapman che l’8 dicembre 1980 decise di porre fine ai suoi giorni con quel maledetto agguato all’ingresso del Dakota Building di New York.

Il tributo dedicato a John Lennon alla Milano Music Week prende il nome di Lennon 80 e verrà trasmesso dal Fabrique della città meneghina. L’evento è organizzato da Daniela Danysol Chiara insieme al bassista degli Afterhours Roberto Dellera, il batterista dei Winstons Lino Gitto e l’ex pianista dei Tiromancino Andrea Pesce. Insieme, questi artisti formano una superband che interpreterà i brani di John Lennon.

L’ideatrice Danysol è convinta che se Lennon fosse ancora vivo sarebbe un rapper, ma senza dimenticare il suo genio e la sua attitudine rivoluzionaria. Lennon 80 era stato progettato l’anno scorso ma lo scoppio della pandemia ha ridimensionato l’intera organizzazione fino a puntare alla diretta streaming sulla piattaforma LiveAll. Gli utenti potranno accedere a una schermata interattiva in cui l’inquadratura potrà roteare di 360 gradi. Per poter assistere alla serata per John Lennon alla Milano Music Week è sufficiente acquistare i biglietti sul circuito TicketMaster a 9,90 €.

Accanto alla superband che farà da tappeto strumentale dell’evento si alterneranno sul palco tanti artisti che riportiamo di seguito:

Morgan

Arisa

Selton

Noemi

Federico Poggipollini

Cristiano Godano

Dente

Omar Pedrini

Ketama126

Galeffi

Leo Pari

Camilla Magli

Filippo Graziani

La diretta streaming partirà alle 20 con la conduzione di Ludovica Comello. Il ricavato della serata per John Lennon alla Milano Music Week sarà interamente devoluto al Fondo Covid-19 Sosteniamo La Musica grazie anche alla campagna Imagine organizzata per garantire la partecipazione di tanti altri artisti, da pittori a videomaker, espressioni delle tante facce dell’arte in un unico spirito di iniziativa solidale.