I fan Apple reclamano il loro iPhone pieghevole a gran voce. Con i concorrenti Android Huawei, Samsung ma anche Motorola che si sono prodigati da tempo per il lancio di modelli foldable, anche l’offerta di Cupertino dovrebbe includere dispositivi di questo tipo La buona notizia raccolta oggi 16 novembre è quella relativa ai primi test in corso per un esemplare di melafonino flessibile. La brutta notizia è invece quella relativa ai tempi con i quali un dispositivo di questo tipo arriverà sul mercato, niente affatto brevi.

In pratica, in prova ci sarebbero dei prototipi di iPhone pieghevoli con display sia OLED che micro LED. La scelta in questione è fondamentale e propedeutica a qualunque progettazione successiva dei dispositivi. Per questo motivo il partner cinese Foxconn starebbe effettuando delle sperimentazioni molto approfondite già in quest’ultima parte del 2020. Oltre ai pannelli sarebbero in test anche i cuscinetti e probabilmente la cerniera che renderebbe il futuro malfonino pieghevole appunto. Tutte queste componenti proverrebbero da altri fornitori ma l’assemblaggio finale dello smartphone rivoluzionario toccherebbe appunto a Foxconn e a nessun altro.

La lunga fase di sperimentazione e poi di progettazione di un iPhone pieghevole dovrebbe durare durante tutto il 2021. Il lancio di un dispositivo siffatto non arriverebbe prima del settembre 2022. L’attesa dunque sarebbe molto importante e di certo i concorrenti Android, nel frattempo, lancerebbero più generazioni di dispositivi foldable, conquistando ampie fette di mercato.

Perché tanto tempo pe sfornare un iPhone pieghevole? I serrati test sui dispositivi innovativi includeranno l’apertura e chiusura dei dispositivi per ben 100.000 volte. Un numero impressionante di prove meccanizzare, ma che prenderanno del tempo proprio per garantire la massima qualità al prodotto poi proposto sul mercato. Magari in questo modo, il prossimo arrivato, farà davvero la differenza rispetto ai rivali? Prima che ciò avvenga ne dovrà comunque passare di acqua sotto i ponti.