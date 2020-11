Una vera e propria mossa a sorpresa, quella alla quale stiamo andando incontro oggi 16 novembre con il Samsung Galaxy S6. In attesa di capire se la medesima sorte verrà riservata ai possessori di un Galaxy S6 Edge, infatti, bisogna fare molta attenzione ad una patch inaspettatamente segnalata proprio in queste ore dal pubblico europeo. E pensare che circa un anno fa, anche sulle nostre pagine, avevamo salutato ufficiosamente lo sviluppo software per un device che ha visto la luce addirittura nel 2015. Un segnale significativo ed importante, dunque, quello che arriva dall’azienda coreana.

Primissimi dettagli sull’ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6

Quali sono le informazioni che al momento ho avuto modo di mettere da parte per chi si ritrova ancora con un Samsung Galaxy S6? Le segnalazioni che si trovano sui social, in attesa delle prime apparizioni del suddetto aggiornamento qui in Italia, ci dicono che la patch dovrebbe avere un peso inferiore ai 100 MB e che, allo stesso tempo, non dovrebbe essere impostata su un upgrade specifico in ottica sicurezza per il pubblico interessato.

Quanto detto finora, in sostanza, mi induce a pensare che il pacchetto software sia stato distribuito per proteggere coloro che dispongono ancora oggi di un Samsung Galaxy S6 da qualche pericolosa vulnerabilità che si è affacciata nel panorama del mercato smartphone. Nessuna conferma ufficiale tramite il changelog dell’aggiornamento avvistato in Europa, è giusto premetterlo, ma a mio modo di vedere tutte le indicazioni disponibili finora vanno in quella direzione. Solo i primi rilascio in Italia scioglieranno le riserve.

In sostanza, stiamo parlando di una mossa per nulla scontata da parte del colosso coreano. Un ottimo segnale per chiunque si ritrovi con un device ormai di vecchia data come il Samsung Galaxy S6, in attesa di scoprire altri dettagli sull’aggiornamento qui in Italia.