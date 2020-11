Continuano ad esserci segnalazioni poco confortanti a proposito dei problemi riscontrati con il recente aggiornamento macOS Big Sur, in linea con quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana. Secondo quanto raccolto durante il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, un gran numero di proprietari di MacBook Pro da 13 pollici di fine 2013 e metà 2014 segnalano che l’upgrade tanto discusso in questi giorni sta bloccando le loro macchine.

Cosa sappiamo sui problemi con aggiornamento macOS Big Sur oggi 16 novembre

Testimonianze in merito ci arrivano anche dai thread nel forum MacRumors, senza dimenticare il fatto che problemi simili vengono segnalati su Reddit e nella community di supporto Apple, sottolineando che il problema è diffuso. In sostanza, durante l’aggiornamento a ‌macOS Big Sur‌, le macchine si bloccano e visualizzano uno schermo nero. Le combinazioni di ripristino dei tasti, tra cui NVRAM, SMC, modalità provvisoria e ripristino di Internet, sarebbero inutilizzabili dopo aver tentato di installare l’aggiornamento, senza lasciare alcun modo di mettersi alle spalle il bug dello schermo nero statico.

Sembra che il numero prevalente di utenti che hanno problemi di questo tipo, come accennato in precedenza, converga soprattutto su dispositivi come MacBook Pro da 13 pollici di fine 2013 e metà 2014, ma non è chiaro esattamente quanti utenti di questi prodotti siano stati interessati. Va evidenziato, a tal proposito, che questi siano i modelli più vecchi supportati da ‌macOS Big Sur‌. Secondo alcune testimonianze di coloro che hanno avuto contatti con l’assistenza, ci sarebbero feedback chiari sui problemi relativi all’aggiornamento macOS Big Sur di novembre.

In particolare, viene riportato che il problema sia stato inoltrato al team di ingegneri di Apple, motivo per il quale la mela morsicata dovrebbe ora essere a conoscenza del problema. Si attendono, pertanto, ulteriori interventi e nuovi rilasci per macOS Big Sur.