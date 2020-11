Giungono anche oggi 16 novembre indicazioni estremamente interessanti per quanto concerne l’atteso appuntamento con HarmonyOS 2.0, soprattutto per coloro che sono curiosi di conoscere quali saranno gli smartphone da subito compatibili con questo importante progetto software. Dopo le indicazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine ottobre, dunque, bisogna per forza di cose riesaminare la questione, in modo da farsi trovare pronti nel momento in cui il produttore cinese avrà portato a termine i suoi test.

I primi smartphone Huawei con HarmonyOS

Un bollettino fresco di giornata sui primi device Huawei che avranno modo di provare HarmonyOS ci arriva direttamente dal sito Huawei Update. In sostanza, si afferma che in occasione di un appuntamento come HDC 2020, vale a dire Huawei Developer Conference 2020, l’azienda cinese ha presentato ufficialmente HarmonyOS 2.0. Premesso che questo salto consentirà agli utenti di sfruttare una migliore interazione vocale attraverso la connessione tra dispositivi, senza dimenticare la nuova UX adattiva e la tanto attesa intelligenza artificiale visiva, è fondamentale concentrarsi sulla questione compatibilità.

In particolare, a detta della fonte sono stati annunciati i modelli Huawei che potranno godere di una corsia preferenziale durante la prima fase di distribuzione. Di seguito, infatti, sono riportati i dispositivi idonei per la tanto attesa fase preliminare del lancio di HarmonyOS. Si parte dalla serie, coi vari Huawei P40 lite, P40 e P40 Pro. Occhio anche alla famiglia P30, con Huawei P30, appunto, e P30 Pro. Andando avanti, troviamo poi dispositivi come il Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 20 Pro e Mate Xs.

L’elenco che ho condiviso con voi oggi 16 novembre non è ufficialmente confermato, ma presto dovremmo ricevere informazioni più concrete a proposito dello sbarco di HarmonyOS su diversi Huawei, ragion per cui il consiglio è di rimanere sintonizzati con noi. Cosa vi aspettate dal produttore asiatico a breve termine?