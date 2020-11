Lunedì tutti su RAI 3, stanno tentando di far chiudere Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci: si legge questo sulla catena che sta girando in questi minuti su Facebook, e che ha fatto capolino su alcuni diari del social blu anche nelle scorse ore. Il messaggio fa riferimento alla volontà di chiudere Report adducendo che la gente non lo guarda (sappiamo benissimo non essere così, al contrario la trasmissione risulta essere molto seguita dal pubblico). La comunicazione chiede di dimostrare il contrario, invitando tutti a guardare il programma, e, naturalmente, alla condivisione (ne va dell’onesta informazione, così si legge).

La catena, come un po’ tutte quelle che troviamo disseminate in Rete e più in particolare veicolate attraverso i più svariati social network e le app IM, lasciano il tempo che trovano: ci sono dubbi sulla teoria complottista su cui il messaggio è stato costruito, ma sono fatti tutt’altro che accertati, e che pertanto non possono essere dati per assodati. A dire il vero, come riportato ad aprile 2019 dal quotidiano online ‘affaritaliani.it‘, Report avrebbe effettivamente ricevuto delle pressioni affinché la trasmissione venisse chiusa, e le sue inchieste arginate in qualche maniera. Secondo quanto era stato riferito, i poteri forti (quelli politici e finanziari, ndr.) avrebbero bussato alle porte della RAI per ottenere il risultato di cui sopra, nonostante Report abbia stimolato l’intervento della magistratura in più di un’occasione, ed a dispetto dei premi giustamente riconosciuti al programma di inchiesta, sia a livello nazionale che internazionale.

Dietro tali ipotesi non ci sarebbe comunque stato un problema di seguito, visto che gli ascolti, nel 2019, viaggiavano ad una media del 6/7 di share, peraltro totalizzati in una giornata parecchio difficile come il lunedì. Per farvela breve, il fatto di per sé è datato, risalendo a diversi mesi fa, ed in teoria potrebbe non esserci alcunché di vero nella catena secondo cui stanno tentando di far chiudere Report, invitando gli italiani a seguire la trasmissione di Sigfrido Ranucci oggi 16 novembre, come tutti i lunedì.