Pare non esserci pace per gli utenti di Windows 10. Fin da quando Microsoft ha deciso di supportare il suo diffusissimo sistema operativo per PC con aggiornamenti imponenti e di natura cumulativa, tra i vari benefici sono infatti apparse diverse problematiche, che in un modo o nell’altro hanno più volte inficiato l’esperienza finale. Una situazione che, come avrete già capito, si è ripresentata pure in tempi recenti, subito dopo che il colosso di Redmond ha messo a disposizione per il download il canonico update per il mese di novembre 2020.

Secondo quanto riferito dalla redazione del portale WindowsLatest, gli ultimi aggiornamenti per Windows 10 avrebbero esposto nuove criticità per l’OS su personal computer, compreso il temutissimo Blue Screen of Death – o BSOD -, che come molti di voi sapranno impedisce ai computer di avviarsi. Bug, questo, che a sentire la fonte sarebbe legato ad alcuni pacchetti rilasciati da Trend Micro, Lenovo, Intel e dalla stessa Microsoft. Più in particolare, il minaccioso schermo blu va a presentarsi quando gli utenti mettono i propri device in modalità sospensione e nello specifico è stato segnalato sugli HP Envy x360, HP ProBook 650 G4, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 650 G5 e HP EliteBook x360 1040 G6.

Non solo, la stessa fonte riferisce che gli utenti Windows 10 su Dell con il Latitude 500 stanno lamentando l’errore conosciuto con il codice PDC_WATCHDOG_TIMEOUT dopo aver scaricato l’aggiornamento di maggio 2020 e quelli più recenti. Stando ad alcuni esperti, i bug sarebbero legati a Trend Micro Apex, ma non si esclude possa trattarsi di qualche errore presente negli aggiornamenti rilasciati da Intel e Microsoft. Come avviene di consueto in questi casi così spinosi, la soluzione migliore in attesa di quelle ufficiali della “grande M” è sospendere l’installazione automatica degli aggiornamenti di Windows. Anche voi avete riscontrato alcune di queste problematiche? Ditecelo più sotto nella bianca lavagna dei commenti!