Ci mancava solo Radio Maria. Centinaia di scienziati in tutto il mondo stanno provando a trovare una spiegazione e soprattutto una cura contro il Coronavirus. Eppure c’è sempre qualcuno pronto a svelare un complotto di cui noi non siamo a conoscenza. Ora che lo faccia il nostro barista su Facebook ha il credito che merita. Ma se comincia anche Radio Maria, allora la cosa diventa un tantino più seria. Oddio il suo ce l’aveva già messo il presidente uscente Donald Trump che se l’era presa con l’odiata Cina ma meglio di lui è riuscito a fare il direttore dell’emittente, don Livio Fanzaga. In un intervento dello scorso 11 novembre è riuscito nella difficilissima opera di sintesi di ogni castroneria che è girata in questi di pandemia.

Ed è riuscito anche a dare un tocco di esoterico visto che è stato in grado di ricondurre tutto a Satana. Ma andiamo con ordine. Secondo Fanzaga l’epidemia è frutto di un progetto delle elite mondiali, con l’appoggio di superpotenze come la Cina, per fiaccare l’umanità e costringerla a sottostare alla dittatura sanitaria e cibernetica. Solo che non ha voluto abbandonare la materia in cui è esperto e ha deciso di aggiungere che l’obiettivo ultimo è costruire un mondo senza Dio venendo incontro ai progetti di Satana. Per di più è sicuro che non sia stato Dio a inviare il Covid sulla terra, e fino a qui siamo d’accordo con lui, ma che si tratta di armi batteriologiche inventate dalla Cina.

A parte aver scoperto per radio l’erede di Philip K. Dick, è arrivato il caso di preoccuparsi seriamente della questione complottismo e negazionismo. Perché nei momenti di grande paura come questi, la religione è un porto sicuro per tante persone che credono genuinamente all’aldilà. E credono anche a coloro che dovrebbero avere una chiave d’interpretazione delle vicende umane rispetto al progetto divino. Se queste persone si lasciano andare a uscite del genere è chiaro che c’è un rischio enorme in ballo. A maggior ragione in un momento in cui la responsabilità personale fa parte delle armi da utilizzare per sconfiggere il virus. Per questo qualche preghiera in più e un po’ di rispetto per le vittime non guasterebbe.

Ma poi una domanda viene spontanea. Ma se è così facile scoprire questi complotti tanto che il direttore di una radio ci riesce senza problemi, ma queste elite mondiali non sono poi menti così diaboliche e brillanti, o no? Comunque a questo punto permettete un’altra domanda e anche complottista da parte nostra. Ma come fa Radio Maria a prendere il segnale radio anche sotto alle gallerie, nelle zone più impervie, in tutti i luoghi e in tutti i laghi là dove altre stazioni si arrendono? Clicca qui per scoprire cosa non ci dicono.