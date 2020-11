Inizia oggi 16 novembre una nuova settimana di offerte per il Black Friday Amazon anticipato da questo lunedì 16 novembre. Questa volta sono protagonisti gli smartphone Samsung, in particolare quelli sella serie M, proposti sullo store ad un prezzo decisamente conveniente nelle principali 4 varianti prodotte dal brand. Le promozioni partono oggi e saranno attive almeno fino ad esaurimento delle scorte.

Il più economico dei Samsung Galaxy M scontato in queste ore sul noto store è l’esemplare Galaxy M11. Per portarlo a casa saranno sufficienti solo 159,00 euro all’inizio di questa settimana che precede quella effettiva del Black Friday Amazon. Le colorazioni disponibili sono due, ossia la nera e quella metallic blue. L’acquisto non prevede costi di spedizione e la consegna è garantita già da domani 17 novembre.

Offerta SAMSUNG Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere,... Galaxy M11 dispone di una batteria di lunga durata da 5.000 mAh e...

Il display Infinity-O da 6,4" HD+ e l’audio Dolby Atmos di Galaxy...

Una seconda opportunità tra le promozioni anticipate dell’Black Friday Amazon è rappresentata dal Samsung Galaxy M21 con la sua tripla fotocamera principale e il display Super AMOLED da 6,4 pollici. Il prezzo al pubblico attuale è di 209 euro e anche in questo caso non ci sono spese di spedizione anche se per la consegna bisognerà attemdere qualche giorno in più, almeno fino a lunedì prossimo 23 novembre..

Offerta Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4" Super AMOLED, 3... Con la batteria da 6.000 mAh di Galaxy M21 puoi guardare un film o...

Vivi un'esperienza di visione completamente immersiva con il display...

Sempre per la serie Samsung Galaxy M, il noto e-commerce propone in sconto anche il Samsung Galaxy M31nelle colorazioni nera, blu e rossa. Il valore attuale dello smartphone scende a 269 euro, naturalmente sempre per la versione italiana dell’esemplare. I costi di consegna sono azzerati e la spedizione arriverà nel giro di una settimana. Per concludere, l’ultima delle occasioni Samsung è rappresentata dal Galaxy M51 nelle nuance bianca e nera. Il modello più accessoriato di tutti tra quelli da oggi in promozione è acquistabile a 369 euro e non più a 389 euro. Per la consegna del pacco gratuita bisognerà attendere solo una manciata di giorni con arrivo a destinazione da lunedì prossimo 23 novembre.

Offerta Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4" Super AMOLED, 3... Con la batteria da 6.000 mAh di Galaxy M21 puoi guardare un film o...

Vivi un'esperienza di visione completamente immersiva con il display...