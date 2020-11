Non possono vantare il prestigio degli Emmy Awards o dei Golden Globes, ma sono conferiti secondo il voto popolare e danno dunque il senso di ciò che al mainstream piace davvero. La cerimonia di assegnazione degli E! People’s Choice Awards 2020, condotta da Demi Lovato, si è svolta secondo i criteri della nuova normalità da remoto e ha offerto al settore dell’intrattenimento un’occasione per celebrare i suoi beniamini più amati e inaugurare una stagione di speranza.

La nota principale della serata è stata infatti lo spirito di apertura al futuro che si è potuto cogliere nei discorsi dei vincitori. Se in occasione dell’assegnazione degli Emmy 2020 gli artisti hanno invitato gli spettatori a far sentire la propria voce alle urne, i People’s Choice Awards sono serviti invece per tornare a focalizzarsi sulle emozioni e su ciò che di buono si può costruire lavorando insieme.

Ellen Pompeo, nominata star tv dell’anno per Grey’s Anatomy, ha approfittato della consegna del premio per condividere un messaggio di positività. La nostra serie parla di amore e accettazione e aver vinto questo premio mi dà la conferma del fatto che le persone reagiscono bene a queste idee, ha affermato. Reagiscono bene all’idea dell’amore, dell’accettazione, del risollevarci a vicenda. […] Il 2020 ha messo alla prova questi principi più e più volte, ma ha anche dimostrato che quando ci prendiamo cura uno dell’altro, quando ci aiutiamo a tirarci su, tutto è possibile. Quindi facciamo vedere a quel che resta del 2020 di cosa siamo capaci. Aiutiamoci l’un l’altro, cerchiamo di essere reponsabili nei confronti degli altri, vogliamoci bene, ha concluso.

In un’annata in cui si è osservata una maggiore apertura alle minoranze, è apparsa ancora più rilevante anche la vittoria di Tiffany Haddish, nominata star cinematografica dell’anno ai People’s Choice Awards 2020 per Like a Boss. Sorprendenti rispetto alle attese anche le vittorie di serie tv come Riverdale, capace di superare Grey’s Anatomy e This Is Us, e Never Have I Ever, premiata a discapito di giganti del genere come Modern Family e Schitt’s Creek.

Tra le sorprese riservate dai People’s Choice Awards 2020 rientra senz’altro il riconoscimento assegnato a Ellen DeGeneres. All’Ellen DeGeneres Show è andata infatti la statuetta per il miglior talk show diurno dell’anno, in barba alle enormi polemiche degli ultimi mesi e allo scandalo suscitato dalle accuse di aver creato un ambiente tossico sul set dello stesso show. DeGeneres ha commentato di aver accettato il premio non solo per me, ma anche a nome della mia fantastica troupe e dello staff, poiché rendono possibile questo programma. Ci mettono la faccia ogni santo giorno e danno il 100% tutto il tempo. Voglio bene a tutti loro e li ringrazio per ciò che fanno ogni giorno. […] Ringrazio le persone e i fan per avermi sostenuto ed essermi rimasti accanto. Non so dirvi quanto vi sia grata e quanto questo significhi per me.

Tra i momenti d’umorismo e il clima di sollievo generale respirato ai People’s Choice Awards 2020 è emerso infine il discorso ricco di speranza indirizzato al pubblico da Jennifer Lopez, premiata con il People’s Icon Awards. Quest’anno si è rivelato un incredibile livellatore, ha commentato. Ci ha fatto capire cosa importava e cosa invece no, e a me ha fatto capire ancora di più qual è la cosa più importante di tutte: le persone. Tutti noi. Insieme. Disposti ad aiutarci l’un l’altro. Ad amarci. A essere gentili l’uno con l’altro. E l’importanza di questa connessione, il tocco umano. E ho capito che è quello che cerco in tutto ciò che faccio: arrivare alle persone, avere un impatto su di loro. Credo sia quello che vogliamo tutti, esperienze condivise che ci facciano capire che non siamo soli.

Il suo discorso è proseguito su note cariche di ispirazione. In quanto latina e donna, bisogna lavorare il doppio per avere le stesse opportunità. I miei sogni e le mie ambizioni hanno fatto innervosire qualcuno. […] Più mi dicevano che non potevo raggiungerli, più sentivo di dovercela fare. […] La vera misura del successo non sta nei numeri ai botteghini o in quelli dei dischi venduti. Sta nell’ispirare le ragazze di tutte le età e di tutte le etnie nel mondo a raggiungere qualsiasi obiettivo desiderino. […] Il limite ai vostri sogni sta solo nella vostra immaginazione e determinazione e volontà di non arrendervi mai, ha concluso.

Ecco ora la lista dei vincitori dei People’s Choice Awards 2020 nelle principali categorie televisive:

THE SHOW OF 2020

Grey’s Anatomy

Never Have I Ever

Outer Banks

The Bachelor

The Last Dance

The Masked Singer

This Is Us

Tiger King

THE DRAMA SHOW OF 2020

Riverdale

Grey’s Anatomy

Law & Order: SVU

Outer Banks

Ozark

Power

The Walking Dead

This Is Us

THE COMEDY SHOW OF 2020

Never Have I Ever

Dead To Me

Grown-ish

Insecure

Modern Family

Saturday Night Live

Schitt’s Creek

The Good Place

THE REALITY SHOW OF 2020

Keeping Up with the Kardashians

90 Day Fiancé: Happily Ever After?

Below Deck Mediterranean

Love & Hip Hop: New York

Love Is Blind

The Real Housewives of Atlanta

The Real Housewives of Beverly Hills

Queer Eye

THE COMPETITION SHOW OF 2020

The Voice

American Idol

America’s Got Talent

Top Chef

RuPaul’s Drag Race

The Bachelor

The Challenge: Total Madness

The Masked Singer

THE MALE TV STAR OF 2020

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

Dan Levy, Schitt’s Creek

Jason Bateman, Ozark

Jesse Williams, Grey’s Anatomy

Norman Reedus, The Walking Dead

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, Space Force

THE FEMALE TV STAR OF 2020

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy

Christina Applegate, Dead To Me

Danai Gurira, The Walking Dead

Lili Reinhart, Riverdale

Mandy Moore, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: SVU

Sandra Oh, Killing Eve

Sofía Vergara, Modern Family

THE DRAMA TV STAR OF 2020

Mandy Moore, This Is Us

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

Danai Gurira, The Walking Dead

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy

Mariska Hargitay, Law & Order: SVU

Sandra Oh, Killing Eve

Sterling K. Brown, This Is Us

THE COMEDY TV STAR OF 2020

Sofía Vergara, Modern Family

Christina Applegate, Dead To Me

Dan Levy, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Jameela Jamil, The Good Place

Kate McKinnon, SNL

Kristen Bell, The Good Place

Yara Shahidi, Grown-ish

THE DAYTIME TALK SHOW OF 2020

The Ellen DeGeneres Show

Good Morning America

Live With Kelly & Ryan

Red Table Talk

The Kelly Clarkson Show

The View

The Wendy Williams Show

Today

THE NIGHTTIME TALK SHOW OF 2020

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Watch What Happens Live With Andy Cohen

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Daily Show with Trevor Noah

The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert

THE COMPETITION CONTESTANT OF 2020

Gigi Goode, RuPaul’s Drag Race

Hannah Ass Sluss, The Bachelor

Jaida Essence Hall, RuPaul’s Drag Race

Just Sam, American Idol

Madison Prewett, The Bachelor

Kandi Burruss, The Masked Singer

Rob Gronkowski , The Masked Singer

Sammie Cimarelli, The Circle

THE REALITY STAR OF 2020

Khloe Kardashian, Keeping Up with the Kardashians

Antoni Porowski, Queer Eye

Darcey and Stacey Silva, Darcey & Stacey

Jonathan Van Ness, Queer Eye

Kandi Burruss, The Real Housewives of Atlanta

Kim Kardashian West, Keeping Up with the Kardashians

Lisa Rinna, The Real Housewives of Beverly Hills

Porsha Williams, The Real Housewives of Atlanta

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2020

Outer Banks

Cheer

Love Is Blind

Never Have I Ever

Normal People

Ozark

Schitt’s Creek

Tiger King

THE SCI-FI/FANTASY SHOW OF 2020

Wynonna Earp

DC’s Legends of Tomorrow

Legacies

Locke & Key

Supergirl

Supernatural

The Flash

The Umbrella Academy