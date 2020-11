Torna il crime svedese con Omicidi a Sandhamn 7 su Giallo. Stasera, lunedì 16 novembre, andrà in onda un nuovo episodio della settima stagione.

La serie, prodotta dal 2010 e in onda in patria su TV4, è tratta dai romanzi di Viveca Stern. Protagonista della storia è il carismatico detective Thomas Andreasson, sostituito poi dal detective Alexander dalla settima stagione, a capo del distretto di polizia di Nacka, che controlla le isole di Sandhamn. Come tutte le estati, l’arcipelago al largo di Stoccolma è invaso da studenti, turisti e curiosi che affollano la spiaggia, ma tra loro si nasconde sempre un improbabile assassino.

Si intitola Gemelli l’episodio in onda stasera, di cui vi riportiamo la trama. La matriarca della ricca azienda Strömma Cement AB ha un infarto e finisce in ospedale. La donna chiede dunque a sua figlia Jonna di occuparsi di una vendita in sua assenza, nonostante l’altro suo figlio, Sebastian, sia amministratore delegato. Lui quindi agisce alle loro spalle per concludere rapidamente un affare con un imprenditore immobiliare. Jonna resterà scossa da una serie di eventi inquietanti che accadranno a Sandhamn e che la spingeranno a prendere diverse decisioni sbagliate, rivelatosi poi fatali. Nel frattempo, Alexander viene coinvolto nel caso e ad assisterlo trova come sempre Nora, la quale ha già fatto avviare le indagini da più angolazioni.

Nel cast di Omicidi a Sandhamn 7 su Giallo troviamo Alexandra Rapaport nei panni di Nora; Nicolai Cleve Broch è Alexander; Shirin Golchin è Miriam; Gustaf Hammarsten è Bengt-Olof Stenmark; Ping Mon H. Wallén è Anna; Kassel Ulving è Tor; Jonas Malmsjö è Henrik; e Ing-Marie Carlsson nel ruolo di Berit.

Omicidi a Sandhamn 7 torna in onda lunedì 23 novembre con il terzo episodio di questa stagione. Un pescatore trova il corpo di una donna incagliato nelle sue reti da pesca. Alexander, affiancato dalla nuova poliziotta Miriam, risponde alla chiamata. Una volta lì, Alexander reagisce in modo insolitamente forte alla vista del cadavere: forse conosceva la vittima? Intanto, lui e Miriam seguono una nuova pista che permette loro di indagare su una storia di un’agenzia di appuntamenti. Poi, Anders torna a casa con documenti di divorzio firmati per affrontare sua moglie, ma Kristina spera ancora in un riavvicinamento.

L’appuntamento con Omicidi a Sandhamn su Giallo è per stasera alle 21:10.