Non conosce stop il team di sviluppo di WhatsApp, che si appresta a rilasciare un’altra novità, questa volta riguardante la funzione delle ‘Chat Archiviate’, pronte ad evolversi nella modalità ‘Leggi più tardi‘. Come riportato da ‘WABetaInfo‘, la principale differenza consiste nel fatto che, ricevendo nuovi messaggi, la nuova specifica non invierà notifiche, e le conversazioni rimarranno raccolte in un contenitore dedicato a cui si potrà avere accesso dall’elenco delle chat.





Per riprendere a ricevere notifiche da quelle conversazioni di chat bisognerà annullarne l’archiviazione. Non sappiamo quando la modalità ‘Leggi più tardi’, in cui si trasformeranno le ‘Chat Archiviate‘, verrà messa a disposizione in versione finale: immaginiamo ci vorranno giorni, se non qualche settimana. Vi ricordiamo che sono tante le novità che WhatsApp che accolto o si accinge ad accogliere pubblicamente, come quella dei messaggi effimeri (capaci di autodistruggersi dopo un certo lasso di tempo), un nuovo tasto per gli acquisti, la gestione avanzata degli sfondi che offre diversi spunti di personalizzazione per ciascuna finestra di chat e le nuove emoji, che dovrebbero essere rese disponibili già nel mese di novembre, portando significative novità per le tanto amate faccine (tra cui animali inediti ed alcune dedicate alla parità di genere, con soggetti maschili e femminili che allattano un bambino).

WhatsApp legittima così il proprio primato di app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, sfornando una beta dopo l’altra, peraltro con novità tutte più o meno importanti, capaci di innalzare il tasso qualitativo dell’esperienza utente offerta (magari ci arriverà in ritardo rispetto ad alcuni concorrenti, ma ciò che conta è il risultato finale, come in tutte le cose). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.