Impossibile non prestare la dovuta attenzione ad alcuni problemi iPhone 12 testimoniati da un certo numero di utenti, soprattutto asiatici. Per non tutti i proprietari di melafonini l’esperienza con i nuovi dispositivi sta risultando ottimale e questo a causa di anomalie anche vistose. La fonte GizChina ne raccoglie alcune che di seguito verranno esaminate in questo approfondimento.

L’errore più comune per gli iPhone 12 Pro è ad esempio rappresentato dalla comparsa di riflessi e aloni verdi, gialli o anche viola quando si imposta l’illuminazione dello schermo molto bassa. A onor del vero, va pure detto che questo tipo di difficoltà si sono manifestate anche per altri smartphone Android, come nel caso dei recenti OnePlus Nord. Il difetto risulta essere non così evidente e comunque non visibile alla maggior parte degli utenti, almeno quelli meno attenti, ma è comunque fastidiosi.

Cosa succede invece all’iPhone 12 Mini? Nel caso del più piccolo ed economico dei top di gamma di questo 2020, l‘anomalia più vistosa riguarderebbe la mancata sensibilità al tocco del display. In casi specifici, ad esempio, quando si sblocca il telefono o anche quando si visualizzano notifiche, il telefono può non rispondere correttamente ai comandi, almeno non immediatamente.

Per il momento non possiamo sapere se tutti i problemi iPhone 12 Mini e IPhone 12 Pro sono riconducibili o meno ad anomalie hardware o software. Probabilmente qualche nuovo aggiornamento correttivo metterà anche la parola fine alle difficoltà fin qui riscontrate. Di certo Apple non è all’oscuro delle segnalazioni degli utenti che non sono proprio poche e dovrebbe per questo correre ai ripari,

Tutti gli iPhone 12 di nuova generazione sono oramai in vendita da venerdì scorso 13 novembre. La risposta del pubblico ai nuovi melafonini sembrerebbe essere stata più che calorosa, con le scorte dei dispositivi Apple già a ruba, perfino su Amazon e nonostante il difficile momento contraddistinto dalla pandemia Covid-19 che stiamo vivendo.