Michele Merlo sarà il nuovo concorrente del GF Vip? Per ora è un’indiscrezione che nasce da un messaggio del cantante sui social. Immediate le polemiche su Twitter: a detta di molti, infatti, Michele Merlo non sarebbe abbastanza Vip per accedere al Grande Fratello Vip.

Andiamo con ordine: chi è Michele Merlo? Noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, Michele Merlo è un cantante italiano. Ha partecipato al talent show nell’edizione numero 16, quella di Riki e di Andreas Muller, e si è fatto ricordare per le sue polemiche continue, sia nei confronti degli altri concorrenti che nei confronti del programma.

All’interno di Amici era conosciuto come Mike Bird, il suo primo nome d’arte. Michele Merlo è invece il suo nome all’anagrafe. Tra i due c’è un altro pseudonimo, utilizzato per un periodo limitato di tempo: Cinemaboy.

Sarà Michele Merlo il nuovo concorrente del GF Vip? Il cantante condivide una storia su Instagram e lascia ipotizzare che il prossimo nome a varcare la porta rossa del Grande Fratello possa essere proprio il suo. Mancano conferme ufficiali, che avremo solamente in diretta, al momento del nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Merlo ha condiviso una storia relativa ad un nuovo ingresso nella casa, mettendo una emoticon che lascia ipotizzare imminenti notizie che lo coinvolgono. Se l’intento era quello di far parlare di sé, Merlo ci è già riuscito, quanto all’effettiva veridicità della notizia, non ci resta che attendere.



Il cantante, infatti, potrebbe aver deciso di lanciarsi in questa nuova avventura televisiva dal momento che il mondo della musica è completamente fermo a causa della pandemia Covid-19.

Non potendo tenere concerti né dedicarsi alla sua musica, non stupirebbe così tanto l’ingresso di Michele Merlo in un altro programma televisivo, forse proprio il Grande Fratello.