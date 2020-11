L’evento di Natale di Andrea Bocelli si terrà in live streaming mondiale il prossimo 12 dicembre. Believe in Christmas, questo il nome dell’evento, viene organizzato in concomitanza con l’uscita del nuovo disco del tenore che a dicembre si esibirà al Teatro Regio di Parma, sul palco con tanti ospiti e con l’accompagnamento dei suoi musicisti.

Per accedere al live streaming dell’evento di Natale di Andrea Bocelli è necessario procedere all’acquisto dei biglietti, disponibile dal 20 novembre. I ticket utili ai fini dell’ingresso virtuale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente online sul sito andreabocelli.lnk.to/tickets.

Nell’annunciare l’esibizione, Andrea Bocelli ha condiviso anche la suggestiva locandina dell’evento, che lo ritrae in compagnia di sua figlia Virginia. Il tenore ha in braccia la sua bimba di 8 anni e sullo sfondo c’è il Teatro che lo accoglierà a dicembre. La direzione creativa dell’evento di Andrea Bocelli è di Franco Dragone.

In Italia il concerto inizierà alle ore 21.00. Ecco gli orari d’inizio nel resto del mondo:

Dec 12th – Livestream #1: Italy, Europe & UK (21.00 CET / 20.00 GMT)

Dec 12th – Livestream #2: South America (20.00 BRT & ART)

Dec 12th – Livestream #3: East Coast North America (20.00 EST)

Dec 12th – Livestream #4: West Coast North America & Central America (20.00 EST /22.00 CST)

Dec 13th – Livestream #5: Australia, New Zealand & Asia (20.00 AEDT, 22.00 NZDT & 18.00 JST & KST)

Venerdì 13 novembre, Andrea Bocelli ha rilasciato l’album Believe. Il nuovo disco contiene anche un duetto con Cecilia Bartoli in Pianissimo e un duetto con Alison Krauss, oltre ad un brano composto dal Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso.

Believe – Tracklist

1. YOU’LL NEVER WALK ALONE

2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)

3. HALLELUJAH

4. PIANISSIMO in duetto con Cecilia Bartoli

5. AMAZING GRACE in duetto con Alison Krauss

6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)

7. GRATIA PLENA (tratto dal film “Fatima”)

8. CANTIQUE DE JEAN RACINE

9. INNO SUSSURATO

10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)

11. I BELIEVE in duetto con Cecilia Bartoli

12. AVE MARIA

13. ANGELE DEI

14. AGNUS DEI

15. MUI GRANDES NOIT E DIA

16. MIRA IL TUO POPOLO

17. AMAZING GRACE (solo version)