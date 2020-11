Jennifer Lopez presenta JLo Beauty, la sua linea di prodotti di bellezza per le donne. Non solo Rihanna e Lady Gaga: adesso anche Jennifer Lopez si cimenta in una nuova attività che nulla ha a che fare con quelle per le quali è conosciuta in tutto il mondo.

Jennifer Lopez presenza JLo Beauty e diventa imprenditrice e testimonial della sua linea di bellezza. Non solo cantante e attrice di successo ormai collaudato, una nuova avventura è all’orizzonte.

I prodotti non sono ancora stati svelati ma è certo che la linea debba essere lanciata nel primo giorno del prossimo anno, ovvero il 1° gennaio 2021.

Tanti i prodotti per la skin care e per il make up, una serie di coccole per le donne di tutte le età. Creme giorno e notte, trucchi di tutti i tipi e prodotti per la cura della pelle di ogni zona del corpo non mancheranno nella collezione JLo Beauty, svelato come piccolo “segreto” attraverso il primo video promozionale.

La protagonista della prima clip è proprio la bellissima Jennifer Lopez che sfoggia una pelle da invidia. Dal 1° gennaio 2021, le sue fan potranno ottenere lo stesso effetto affidandosi ai consigli di bellezza di Jennifer Lopez che insegnerà loro a prendersi cura della propria pelle e del proprio benessere fisico attraverso le sue gocce di bellezza.

Jennifer Lopez si appresta di fatto ad entrare in un mercato completamente diverso da quello artistico, già pressoché saturo. Aspra sarà la concorrenza a livello globale: JLo Beaty dovrà fare i conti con tanti dei marchi già affermati nei vari mercati di riferimento.

Dettagli sulla distribuzione del marchio a livello mondiale non sono al momento noti. Non resta che attendere ulteriori delucidazioni.