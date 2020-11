Per acquistare i migliori vinili in offerta per Amazon Black Friday 2020 abbiamo tempo fino al 19 novembre. Tanti gli artisti e i generi presenti nel catalogo, tra nomi della musica italiana e della scena internazionale.

Lucio Battisti – Anima Latina (1974)

Anima Latina di Lucio Battisti è una delle tante pietre miliari dell’artista di Poggio Bustone. Arricchito da un viaggio in Brasile, insieme a Mogol esplorò gli orizzonti del progressive rock.

Lucio Dalla – Com’è Profondo Il Mare (1977)

Inevitabile considerare Com’è Profondo Il Mare di Lucio Dalla tra i migliori vinili in offerta per Amazon Black Friday 2020. 8 tracce intense e iconiche, a partire dalla title track che è uno degli esempi più alti di poesia distopica al servizio della musica, e viceversa. Catturare il significato di quei versi è una vera e propria opera di esegesi.

Fabrizio De André – Volume 3 (1968)

Un classico del cantautorato italiano. Fabrizio De André con Volume 3 regalò i suoi brani più amati, da La Canzone Di Marinella a La Guerra Di Piero, senza dimenticare Amore Che Vieni Amore Che Vai e S’i Fosse Foco.

Nirvana – Nevermind (1991)

Nevermind dei Nirvana segnò l’anno zero del grunge con il singolo Smells Like Teen Spirit. Kurt Cobain e soci si affacciarono negli anni ’90 con un sound ruvido e perfetto, grazie all’ingresso di Dave Grohl alla batteria e al lavoro di Butch Vig.

Nevermind Uno degli album più famosi del rock nella sua prima edizione

Metallica – Metallica (1991)

Non si può non menzionare il Black Album dei Four Horsemen, con pietre miliari come Enter Sandman, Sad But True e Nothing Else Matters. Un disco essenziale per tutti i cultori del rock.

Metallica Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

David Bowie – Blackstar (2016)

Un’uscita di scena dignitosa del Duca Bianco. Blackstar di David Bowie è l’ultimo disco dell’uomo caduto sulla Terra, immancabile tra i migliori vinili in offerta per Amazon Black Friday 2020.