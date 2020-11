Continua con due episodi a settimana la programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7, in onda in prima visione in chiaro per l’Italia: la seconda parte di stagione si avvia ormai verso la conclusione, quest’anno attestatasi a quota 21 dei 24 episodi previsti a causa del lockdown.

La seconda metà di stagione di Grey’s Anatomy 16 su La7 vede Meredith Grey al centro di un triangolo amoroso con lo specializzando DeLuca e il nuovo affascinante chirurgo pediatrico Cormac Hayes, mentre Amelia è in attesa del bambino che intende crescere con Link e Teddy vive una storia clandestina con Tom nonostante abbia accettato la proposta di nozze di Owen.

Gli Grey’s Anatomy 16 su La7 attualmente in onda vedono la grande assenza di Alex Karev (l’attore Justin Chambers ha lasciato la serie improvvisamente a gennaio), che resterà inspiegata fino all’episodio numero 16 della stagione.

Ecco le trame dei due episodi di Grey’s Anatomy 16 su La7 in onda il 16 novembre in prima serata, dalle 21.15. in questi episodi viene introdotto il caso che porterà ad evidenziare i problemi di salute mentale di DeLuca, al centro anche della diciassettesima stagione.

16×14 – Maredith decide di occuparsi di Suzanne, la paziente di DeLuca i cui contraddittori sintomi continuano a lasciare interdetti tutti i medici del Grey Sloan.

16×15 – La scelta di DeLuca di fare un intervento ad alto rischio durante una bufera preoccupa Meredith e Carina. Intanto la Bailey aiuta Joey.

Lunedì 23 novembre andranno in onda gli episodi 16 e 17: il primo è quello dell’addio ad Alex Karev, che non appare nemmeno in scena ma solo come voce narrante. Di fatto l’ultimo episodio in cui il personaggio è apparso resta quello del processo a Meredith, andato in onda il 26 ottobre su La7.

Ecco le trame degli episodi 16 e 17 di Grey’s Anatomy 16 su La7, in onda il 23 novembre.