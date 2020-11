Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020. Il primo a riferire del suo ingresso nella casa fu Riccardo Signoretti un paio di settimane fa ma, a quanto pare, solo questa sera il chirurgo estetico dei vip farà ingresso nella casa per qualche gossip sui protagonisti di questa edizione. Al momento non è stato rivelato niente sulla sua partecipazione speciale alla serata e non sappiamo nemmeno se rimarrà oppure uscirà subito dopo aver lanciato le sue bombe, ma chi sarà la vittima?

Alcuni sono pronti a puntare su Elisabetta Gregoraci o su Dayane Mello, altri sui maschietti della casa a cominciare da Pierpaolo Pretelli, ma se la vittima designata fosse proprio Selvaggia Roma? Il trash è pronto ad esplodere mentre uno dei gieffini questa sera dovrà lasciare la casa dopo il salvataggio di lunedì scorso. Uno tra Andrea Zelletta, Dayane Mello e Massimiliano Morra dovrà lasciare la casa e in due casi su tre, toccherà ad Adua del Vesco soffrire perdendo uno dei suoi punti di riferimento.

Ultimamente le cose con la modella brasiliana non vanno molto bene perché quest’ultima è davvero in rotta con tutta la casa e in settimana ha discusso con Stefania Orlando ma anche con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Dall’altro lato abbiamo proprio la nuova arrivata, Selvaggia Roma, la bella influencer che è entrata in casa parlando dei baci che ha scambiato con Pierpaolo Pretelli e poi quelli con Enock che, dal canto suo, ha già smentito per paura di urtare la sua fidanzata. Questa sera i due avranno modo di scontrarsi e chiarirsi prima che sia troppo tardi?

Non mancheranno le nomination e nemmeno gli scontri tra sorprese e video da guardare. Come andrà la serata per i protagonisti del reality show?