La commedia romantica natalizia di Netflix che sta attirando giovani e meno giovani alla vigilia delle feste potrebbe avere un seguito: Dash e Lily 2 non è stata ancora rinnovata dalla piattaforma e la sua conclusione potrebbe sembrare un finale perfetto e conclusivo, ma è anche vero che il materiale letterario su cui basare nuove sceneggiature non manca.

Il produttore esecutivo della serie Joe Tracz è entusiasta di aver terminato la prima stagione con il romantico bacio tra i due protagonisti che, dopo aver conversato a distanza per tutto il tempo durante le feste di Natale, si ritrovano a passare il Capodanno chiusi in una libreria. Ma non è detto che questo rappresenti una preclusione per un eventuale Dash e Lily 2.

Parlando a TvLine, Tracz ha descritto così la conclusione della prima stagione, girata alla celebre libreria Strand di New York.

Innanzitutto, penso che chiunque ami i libri abbia il sogno di rimanere rinchiuso in una libreria all’improvviso. E averlo come finale, con i due che si baciano a mezzanotte di Capodanno, è stato quello che abbiamo sempre voluto. Questi personaggi hanno trascorso gran parte della stagione separati, quindi volevamo davvero rendere quel momento dolce e speciale. L’abbiamo girato a Strand durante la notte, all’incirca alle tre del mattino. Anche se avevamo tutti il cervello fuso, la chimica c’era eccome. Sono davvero orgoglioso di quella scena.

Un ipotetico Dash & Lily 2 potrebbe nascere proprio sulla base di questa prima stagione: gli autori dei romanzi omonimi Rachel Cohn e David Levithan, a quanto pare, hanno tratto ispirazione proprio dal set della serie Netflix per scrivere nuovi libri.

Mi piacerebbe poter tornare e fare il secondo e il terzo libro. Il terzo libro è stato effettivamente scritto sul set. David e Rachel hanno visitato il set e lavorato ai capitoli per il terzo libro. Amo così tanto questi personaggi e la città in cui vivono. Sapendo che c’è più storia da raccontare, mi piacerebbe poterlo fare.

Il rinnovo di Dash e Lily 2 potrebbe avvenire, come spesso accade per le conferme da parte di Netflix, a meno di un paio di mesi dal debutto. La piattaforma potrebbe aver trovato un ottimo format per il pubblico adolescenziale da proporre nel periodo festivo, solitamente quello dalla platea più ampia di spettatori.

A decretare la conferma di Dash e Lily 2 saranno i flussi streaming e un rapporto costi/visualizzazioni: in questo specifico momento dell’anno, complice anche il nuovo lockdown, la serie potrebbe trovare un ampio pubblico su cui fare breccia.