E’ praticamente tutto pronto per l’Amazon Black Friday di quest’anno. In vista del Venerdì Nero, che nel 2020 cade il 27 novembre, anche il colosso dell’eCommerce proverà a sedurre animi e portafogli dei consumatori a colpi di migliaia di prodotti in offerta, proposti sui propri listini a prezzi decisamente ribassati rispetto a quelli tradizionali. Una corsa all’ultimo saldo che si combatte, almeno sul piano dell’elettronica di consumo, con giganti del calibro di MediaWorld, Euronics e Unieuro, anche attraverso promozioni preliminari.

Se è vero che sulle nostre pagine abbiamo già iniziato a proporvi le prime offerte Amazon Black Friday, oggi andiamo allo stesso modo a prepararci alla giornata di saldi con un Buono Sconto messo a disposizione direttamente dalla compagnia fondata e capitanata da Jeff Bezos. Si tratta di uno sconto pari a 15 euro, riservato esclusivamente a chi utilizza l’app Amazon su iPhone o smartphone Android. Sono escluse invece le app per tablet Android, Windows Phone ed iPad, per un’iniziativa che sarà valida fino alle 23:59 del 15 gennaio 2021 – mentre il buono non sarà spendibile fino alla fine dello stesso mese del prossimo anno.

Come avrete già capito, e come spiega la pagina ufficiale dedicata alla promozione – in cui trovate tutte le condizioni imposte dall’azienda -, questo Buono Sconto utile anche in previsione dell’Amazon Black Friday può essere utilizzato solo da chi scarica l’applicazione Amazon per la prima volta sui propri device mobile. Una volta effettuato il download, dovrete effettuare l’accesso al vostro profilo personale e di conseguenza cliccare sul banner per richiedere il coupon. L’ordine effettuato sul sito, poi, deve essere di almeno 30 euro e relativo a prodotti venduti e spediti da Amazon. L’offerta è valida in caso di primo log-in effettuato nel periodo della promozione. Se il cliente ha già effettuato in passato l’accesso all’app Amazon, pur senza effettuare alcun acquisto, l’offerta non è applicabile.