Durante la diretta di WE HAVE A DREAM mi sono collegato con Ezio Guaitamacchi, definito lo Sherlkock Holmes del rock’n’roll, che ha partorito una nuova accuratissima indagine.

Ci sono libri preziosi per capire la storia delle rockstar. Non sono tanti. Questo “Amore, Morte & Rock’n’Roll” è un capolavoro. Racconta le storie di momenti controversi e pieni di mistero che hanno avvolto la vita di icone della musica. Ezio Guaitamacchi non solo ha fatto ricerche sul web o tra le pieghe dei giornali, ma ha girato tanto e conosciuto personaggi che hanno fatto la storia del rock o ne sono stati testimoni. Ha creato la rivista Jam, che ora è diventata jamtv.it ed è piena di news. In precedenza ha scritto altri libri: “La storia del rock”, “Rock & Arte” e “Atlante Rock”.

Ma qui si è superato.

Ha raccontato di struggenti storie d’amore che hanno accompagnato la morte in Tears of Heven: Leonard Cohen, Lou Reed, David Bowie, Aretha Franklin, George Michael, Freddie Mercury e Lemmy Kilmister.

Ha esaminato omicidi in Psycho Killer: John Lennon, Marvin Gaye, Robert Johnson, Sam Cooke, Jaco Pasrtorius e XXXTentacion.

Si è immerso nelle tragiche storie di suicidi o pseudo tali in Rock’n’Roll Suicide: Kurt Cobain, Michael Hutchence, Ian Curtis, Keith Emerson, Dolores O‘ Riordan e Avicii.

La droga è stata analizzata in The Needle and The Damage Done: Amy Winehouse, Whitney Houston, John Bonham, Jimi Hendrix, Prince, Tom Petty e Gram Parson.

Gli incidenti mortali sono in Leaving on a Jet Plane: Buddy Holluy, Stevie Ray Vaughan, Lynyrd Skynyrd, Mar Bolan, Brian Jones e Otis Redding.

Il libro si chiude con incroci tra star in Blood Briohers: Michael Jackson & Elvis Presley, Tim & Jeff Buckley, Jim Morrison & Janis Joplin, Chris Cornell & Chester Bennington, Bon Scott & Hank Williams, Cass Elliott & Keith Moon, Tupac Shakur & Notorius B.I.G., Sid Vicious & Nancy Spungen.

Le storie poi sono piene di foto, documenti riprodotti e canzoni correlate ai racconti.

Ecco il comunicato stampa che ha accompagnato l’usita del libro:

AMORE, MORTE E ROCK ‘N’ ROLL” – LE ULTIME ORE DI 50 ROCKSTAR: RETROSCENA E MISTERI (Hoepli), il nuovo libro dello scrittore e giornalista musicale, EZIO GUAITAMACCHI, dedicato agli ultimi istanti di vita di diverse icone del rock.

Arricchiscono il volume le prefazioni di ENRICO RUGGERI e di PAMELA DES BARRES (una delle groupie più iconiche negli anni Sessanta e Settanta).

Il libro tratta dall’omicidio di John Lennon, agli amori e alle morti di due icone del rock come Leonard Cohen e Lou Reed fino ad arrivare alle circostanze misteriose degli ultimi giorni di vita di superstar femminili del calibro di Amy Winehouse, Aretha Franklin e Dolores O’Riordan.

Decano del giornalismo musicale, autore e conduttore radio/tv, scrittore, docente e performer, direttore di due riviste specializzate e di varie collane di libri, nonché autore di una ventina di titoli sulla storia del rock, amante del “dark side” del mondo della musica, EZIO GUAITAMACCHI ha voluto in questo nuovo libro spingersi oltre, raccontando come le ultime ore di vita di cinquanta rockstar siano spesso intrecciate con i loro grandi affetti e come la mancanza dei medesimi possa essere, a volte, un killer spietato. Per questo l’opera, Illustrata da Francesco Barcella, raggruppa per tipologia di “crimine” gli ultimi momenti di diverse leggende della musica, corredando ogni storia con immagini d’archivio, box di approfondimento, citazioni e canzoni che fanno da “colonne sonore” ai racconti.

Ezio Guaitamacchi ha detto:

“Se la vita di una rockstar è fuori dall’ordinario, la sua fine così come i suoi grandi amori riportano questi personaggi “stellari” al rango di esseri umani. E’ stato bello raccontarne le ultime emozioni, le grandi gioie, i dolori più profondi così come i lati più bui e misteriosi senza mai dimenticare la loro formidabile arte, ancora oggi la miglior colonna sonora delle nostre esistenze».

Scritto in modo originale e appassionato, documentato con puntualità e rigore giornalistici, “AMORE, MORTE E ROCK ‘N’ ROLL” presenta retroscena, curiosità e aneddoti come: il mistero dei tre testamenti di Aretha Franklin, l’ipotesi di uno scandalo di pedofilia dietro la morte di Chris Cornell, l’inquietante “faccia a faccia” tra James Taylor e l’assassino di John Lennon poche ore prima dell’agguato al Dakota Building, lo strano giro di medici e psichiatri che circondava Prince e molto altro.

Insomma, le 360 pagine del libro (illustrate con immagini storiche e documentative) raccolgono storie incredibili in cui si mescolano mille emozioni, momenti di tensione e di commozione, tragedie enormi e amori infiniti.

